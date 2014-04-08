外管局上调今年境内机构短期外债余额指标逾16%

* 今年境内机构短期外债余额指标总规模续增逾16%

* 机构在银行间市场上拆借美元资金的能力得以提高

* 将对银行间市场美元流动性产生改善作用

* 各机构额度是否用完需看年内美元利率变化情况

路透北京4月8日 -中国外管局周二将2014年度境内机构短期外债余额指标总规模调增至433.92亿美元，较去年增长60.9亿美元或16.3%，结构上继续向中西部地区和中小银行倾斜。

交易人士认为，此举意味着机构在银行间市场上拆借美元资金的能力得以提高，对外负债的增加将对银行间市场美元流动性产生改善作用；但由于提高额度不多，市场影响也相对有限。

“这更多像一种福利，一般大家都会用满额度。”一外资行交易员对此评论说，以往由于美元利率相对较低，拆入美元并在掉期市场上换为人民币资金有利可图。

外管局在其网站发布新闻稿并称，核定部分中资银行2014年度指标1,390,437万美元，核定部分法人制外资银行及对指标实行集中管理的外资银行分行指标1,654,358万美元，路透测算分别较上年增加19.6%和8.1%。

核定各分局、外汇管理部用于辖区内法人制银行、外资银行分行以及中资企业等机构的地区指标1,294,355万美元，较上年增加24.6%，增幅最大，体现重点向服务于中小企业的银行倾斜，并适当关注中资企业的对外短期融资需求。

上述交易员并认为，今年的额度是否用完还需要看年内美元利率走势，“如果说美国退出QE更加确定了，大家不一定会借那么多美元资金，那各自的短期外债指标还不一定会用完。”

外管局称，境内机构受指标控制的短期外债，每日末余额不得超过外汇局核定的指标。2013年度境内机构短期外债余额指标总规模为373.07亿美元，较上年年增长15.1%。

短期外债指约定还款期限在一年及一年以下的外债，短期外债余额指标是债务人可以借用的短期外债本金上限，即期限内债务人累计借用的短期外债本金减去累计偿还的本金的差额。（完）

(发稿 李然; 审校 曾祥进)

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