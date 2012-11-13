麦格理看淡内地航运股 料明年运费仍徘徊于盈亏平衡点

路透香港11月13日电---投行麦格理发布报告称,中国航运股近期的升势缺乏市场基本因素的支持,尽管部份航运公司已采取措施以恢复盈利能力和闲置船只,但市场运力过剩的情况依然,且料明年的运费仍会持续徘徊於盈亏平衡点.

该行认为,目前航运板块的估值偏贵,相信明年对航运公司来说仍将是艰难的一年,故此对货柜及乾散货运输板块保持负面看法,建议沽售中国远洋(1919.HK)(601919.SS)H股和中海集运(2866.HK)(601866.SS).

国内航运个股在9-10月中旬间出现过一次整体上涨,中国远洋A股累计最大涨幅近23%,中海集运A股亦最大上涨近30%.

麦格理表示,马士基(Maersk)於10月中宣布削减两条亚洲-欧洲市场航线後,对北欧市场的运费有提振作用,但是亚洲-地中海市场的运费仍然低迷.该行认为,这一轮的运费调升或只属短暂,并相信航运公司已开始在亚洲-地中海市场进行割价竞争.

报告称,经过此前的一轮股价反弹,目前大部份航运股正以接近它们周期中间估值交易,但整个行业仍在运力过剩的情况中挣扎.展望2013年,该投行相信仍会是艰难的一年.该行给予中国远洋H股和中海集运H股"跑输大市"的评级,目标价分别为2.7港元和1.7港元,建议投资者沽售.

中国远洋H股和中海集运H股周二午盘分别报3.49港元和2.03港元.(完)

--记者 梁慧仪; 审校 曾祥进

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