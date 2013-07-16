独家：双汇计划完成收购史密斯菲尔德后赴香港上市--消息

路透新加坡/香港7月16日 - 了解情况的人士告诉路透，中国双汇国际计划在47亿美元收购美国Smithfield Foods（史密斯菲尔德）公司的交易完成后，将新公司在香港上市。

消息人士称，公司如在香港进行首次公开发行(IPO)，对股票的估值要高于美国等其它市场。

目前双汇集团旗下双汇发展(000895.SZ)在深圳上市，但香港股市的规模和国际化程度要远远大于深圳市场。熟悉情况的人士称，在香港上市还可以为双汇的私募股权股东在决定出售持股时提供一个理想的退出途径。

消息人士警告称，收购Smithfield的交易目前尚未结束，收购之后作何打算也只有等收购完成后才能见分晓。

根据香港股票交易所的规定，公司在合并后满一年才可以上市。

未能立即联络到双汇方面对此置评。(完)

(编译 郑茵;审校 蔡美珍)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。