顺风光电成无锡尚德股权优先竞购方

中国太保去年净利同比下降32% 受投资收益下降等影响
路透上海3月30日 - 中国大型保险公司--太平洋保险（集团）股份有限公司周三晚间发布2016年年报，去年公司实现净利120.57亿元人民币，同比下降32%，主要受投资收益下降及准备金折现率变动的影响。
路透香港10月10日 - 根据中国无锡政府发布的通告，在香港上市的中国太阳能面板制造商顺风光电(1165.HK)成为收购尚德控股STP.N旗下无锡尚德部分股权的优先竞购方。
顺风光电股价周四早盘飙涨逾13%，周三在公司表示已提交竞购文件后股价曾大涨逾20%。(完)
(编译 王翔琼；审校 于春红)
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路透3月29日 - 按资产计中国第二大银行--建设银行周三晚公布，2016年净利润同比增长1.5%；截至去年底，不良贷款率为1.52%，2015年末为1.58%。
路透北京3月29日 - 中国财政部周三发布中央国有资本经营预算支出管理暂行办法，明确中央国有资本经营预算支出主要用于国企资本金注入，解决国有企业历史遗留问题及相关改革成本支出。国有企业资本金注入采取向投资运营公司注资、向产业投资基金注资以及向中央企业注资三种方式。