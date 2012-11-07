中国将关闭无证开采及污染环境等矿山

中国要防止杠杆率过快上升 央行正研究延长债市交易时间--央行专家
路透北京2月23日 - 中国央行研究局首席经济学家马骏周四称，今年中国的货币政策将坚持稳健中性的基调，在保持经济合理增速和通胀基本稳定的前提下，还要防止宏观杠杆率过快上升和避免资产泡沫。
路透北京11月7日电---中国安全监管总局等九部委联合发文称,将依法取缔和关闭无证开采、不具备安全生产条件和破坏生态、污染环境等各类矿山尤其是小矿山,各省级政府须於今年12月31日前提交矿山整顿关闭工作方案.
中国政府网周三刊登安监总局等部门通知并称,为改善矿山安全生产条件,降低事故总量,将於2012-2015年组织开展矿山整顿攻坚战.目标到2015年底,无证开采等非法违法行为得到有效制止,不符合产业政策、安全保障能力低下的小型矿山得到依法整顿关闭,浪费破坏矿产资源、严重污染环境等行为得到有效遏制,小型矿山数量有较大幅度减少.
新华社9月曾报导称,到2015年底前,中国将取缔关闭约两万座非法违法、不符合国家和地方产业政策、安全保障能力低下的金属非金属矿山.
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--发稿 宿泱韫; 审校 林高丽
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路透北京2月23日 - 中国央行研究局首席经济学家马骏周四称，今年中国的货币政策将坚持稳健中性的基调，在保持经济合理增速和通胀基本稳定的前提下，还要防止宏观杠杆率过快上升和避免资产泡沫。
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