中国将关闭无证开采及污染环境矿山

人民币连五日小幅收升 交投意愿寡淡静待特朗普讲话
路透上海/北京2月28日 - 人民币兑美元即期周二连五日小幅收升，波动区间明显收窄；本月升值0.13%。交易员称，汇价区间波动共识愈发明显，实需之外市场明显缺乏交投意愿，若无外力驱动，汇价料延续当前横向震荡走势；市场静待美国总统特朗普晚间讲话会否提供财政和税收政策更多细节。
路透北京11月7日电---中国安全监管总局等九部委联合发文称,将依法取缔和关闭无证开采、不具备安全生产条件和破坏生态、污染环境等各类矿山尤其是小矿山,各省级政府须於今年12月31日前提交矿山整顿关闭工作方案.
中国政府网周三刊登安监总局等部门通知并称,为改善矿山安全生产条件,降低事故总量,将於2012-2015年组织开展矿山整顿攻坚战.目标到2015年底,无证开采等非法违法行为得到有效制止,不符合产业政策、安全保障能力低下的小型矿山得到依法整顿关闭,浪费破坏矿产资源、严重污染环境等行为得到有效遏制,小型矿山数量有较大幅度减少.
新华社9月曾报导称,到2015年底前,中国将取缔关闭约两万座非法违法、不符合国家和地方产业政策、安全保障能力低下的金属非金属矿山.
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--发稿 宿泱韫; 审校 林高丽
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