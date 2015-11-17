中国全国社保资金去年缺口逾3,000亿元 年末滚存结余5.16万亿

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透上海11月17日 - 中国财政部周一公布的2014全国社会保险基金决算说明显示，在扣除财政补贴及利息等后，去年社保资金缺口超过3,000亿元。去年末全国社会保险基金滚存结余51,635亿元人民币。
结算说明显示，去年企业职工基本养老保险基金、城乡居民基本养老保险基金、城镇职工基本医疗保险基金、居民基本医疗保险基金、工伤保险基金、失业保险基金、生育保险基金这七类基金的总收入为30,038.95亿元，与当年支出33,680.57亿元相比，缺口约3,641.6亿元。
在计入财政补贴等后，2014年全国社会保险基金总收入40,439亿元，比上年增长12.4%；总支出33,681亿元，比上年增长17.2%；当年收支结余6,758亿元。
财政部5月公布的2015全国社会保险基金预算，今年全国社会保险基金收入43,088.07亿元，比上年增长10%，其中：保险费收入31,633.39亿元；财政补贴收入9,741.75亿元。支出38,463.97亿元，比上年增长14.2%。本年收支结余4,624.1亿元，年末滚存结余55,032.86亿元。
社保资金面临巨大缺口，每年国家需投入大量财政补贴。上月召开的中共十八届五中全会公报中已提出，要建立更加公平可持续的社会保障制度，实施全民参保计划，实现职工基础养老金全国统筹，划转部分国有资本充实社保基金，全面实施城乡居民大病保险制度。（完）
(发稿 林琦; 审校 黄凯)
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。
路透北京1月20日 - 中国国家发改委、人民银行近日称，当前和未来一段时期将大力推进政务诚信、个人诚信体系和电子商务领域诚信建设。具体内容包括在重点领域建立各级政府和公务员失信记录，实施失信惩戒措施；建立个人诚信记录，完善个人守信激励和失信惩戒机制；完善政府部门、电子商务平台以及第三方机构共同参与的市场化评价体系和信用监管机制。