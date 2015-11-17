中国全国社保资金去年缺口逾3,000亿元 年末滚存结余5.16万亿

路透上海11月17日 - 中国财政部周一公布的2014全国社会保险基金决算说明显示，在扣除财政补贴及利息等后，去年社保资金缺口超过3,000亿元。去年末全国社会保险基金滚存结余51,635亿元人民币。

结算说明显示，去年企业职工基本养老保险基金、城乡居民基本养老保险基金、城镇职工基本医疗保险基金、居民基本医疗保险基金、工伤保险基金、失业保险基金、生育保险基金这七类基金的总收入为30,038.95亿元，与当年支出33,680.57亿元相比，缺口约3,641.6亿元。

在计入财政补贴等后，2014年全国社会保险基金总收入40,439亿元，比上年增长12.4%；总支出33,681亿元，比上年增长17.2%；当年收支结余6,758亿元。

财政部5月公布的2015全国社会保险基金预算，今年全国社会保险基金收入43,088.07亿元，比上年增长10%，其中：保险费收入31,633.39亿元；财政补贴收入9,741.75亿元。支出38,463.97亿元，比上年增长14.2%。本年收支结余4,624.1亿元，年末滚存结余55,032.86亿元。

社保资金面临巨大缺口，每年国家需投入大量财政补贴。上月召开的中共十八届五中全会公报中已提出，要建立更加公平可持续的社会保障制度，实施全民参保计划，实现职工基础养老金全国统筹，划转部分国有资本充实社保基金，全面实施城乡居民大病保险制度。（完）