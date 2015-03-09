绿色丝绸之路基金启动 首期募资300亿元人民币--新华

路透北京3月9日 - 新华社报导称，致力于丝绸之路经济带生态改善和光伏能源发展的股权投资基金--“绿丝路基金”周日在北京启动，首期募资300亿元人民币。

报导指出，该基金由亿利资源集团、泛海集团、正泰集团、汇源集团、中国平安银行(000001.SZ)、均瑶集团、中（国）新（加坡）天津生态城管委会联合发起。

基金首个投资项目规模为50亿元，拟在河北京张生态走廊区域投资集“发电＋种树＋种草＋养殖”于一体的立体式生态光伏产业。

报导援引亿利资源董事长王文彪称，“一带一路”战略规划将生态环保、防沙治沙、清洁能源等列为重点发展产业，绿色丝绸之路面临发展良机。在丝绸之路经济带沿线，光热资源丰富、传统能源富集、土地沙化严重，具有发展绿色生态产业的地理和资源优势。

2014年11月，联合国防治荒漠化公约组织与中国亿利公益基金会在第六届世界公园大会上联合发起“绿色丝绸之路伙伴计划”，旨在联合全球合作伙伴，运用PPP（公私伙伴合作）模式，在丝绸之路经济带沿线地区进行绿色投资，推动改善生态环境，应对气候变化，发展绿色经济。“绿丝路基金”是“绿色丝绸之路伙伴计划”的首个落地项目。（完）

(发稿 李铮; 审校 李文科)

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