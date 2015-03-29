中国希望10年后与一路一带沿线国年贸易额达2.5万亿美元

路透北京3月29日 - 中国国家主席习近平周日表示，中国提出丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路（一带一路）倡议，希望用10年左右的时间使中国同沿线国家的年贸易额突破2.5万亿美元。

中国政府网援引他在出席博鳌亚洲论坛年会的中外企业家代表座谈会上的讲话称，中国将越来越开放，中国利用外资的政策不会变，对外商投资企业合法权益的保障不会变，为各国企业在华投资兴业提供更好服务的方向不会变。

习近平指出，当前世界经济复苏的不稳定、不确定、不均衡性依然突出，亚洲经济总体保持较快增长，中国经济发展步入新常态，中外经济合作也在同步提升，意味着给世界各国及各国企业提供新的合作契机。

他指出，中国的市场机遇在扩大。中国在今后相当长时期仍然处于发展上升期，蕴含巨大内需。中国居民消费的拓展空间很大，提供安全优质产品和服务的企业会有良好发展前景。

中国的投资机遇在扩大。基础设施互联互通和新技术、新产品、新业态、新商业模式的投资机会正在不断涌现，新兴产业、服务业、小微企业作用更加凸显，小型化、智能化、专业化生产的发展催生更多机遇。

中国国家发展改革委、外交部、商务部周六联合发布了《推动共建丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路的愿景与行动》。明确“一带一路”沿线各国合作重点，其中基础设施互联互通是建设的优先领域，投资贸易合作是重点内容。

(发稿 沈燕; 审校 黄凯)

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