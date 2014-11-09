中国将出资400亿美元建丝路基金 支持"一带一路"投融资--习近平

路透北京11月8日 - 中国国家主席习近平周六称，中国将出资400亿美元成立丝路基金，为"一带一路"(丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路)沿线国家的基础设施、资源开发、产业和金融合作等与互联互通有关项目提供投融资支持。

中央人民广播电台援引他与来自孟加拉国、老挝、蒙古国等七国领导人进行对话会时指出，互联互通不是简单的修路修桥，而是立体化多领域齐头并进。不光是平面化和单线条的联通，而更应该是基础设施，制度规章，人员交流的三位一体，应该是政策沟通，设施联通，贸易畅通，资金融通，民心相通。

“我在此宣布，中国将出资400亿美元成立丝路基金，为一带一路沿线国家的基础设施，资源开发，产业合作和金融合作等，与互联互通有关的项目提供投融资支持。”习近平指出。

新华网亦援引习近平指出，丝路基金是开放的，欢迎亚洲域内外的投资者积极参与。

据亚洲开发银行测算，亚洲地区每年基础设施投资需求高达7,300亿美元，习近平指出，解决这个问题仅靠一个和几个国家的努力难以做到，需要大家协作，现在需要对接各国的基础设施建设需求。

习近平并指出，对于合作，要以亚洲国家为重点方向，率先实现亚洲国家的互联互通，中国将周边国家作为外交政策的优先方向，愿意通过互联互通为亚洲国家提供更多公共产品，其次，以经济走廊为依托，建立亚洲互联互通的基本框架，目前中方制定的一带一路规划基本形成。

他并强调，要以交通设施为突破，丝绸之路首先要有路。最后要以建设融资平台为抓手，打破亚洲互联互通的瓶颈。

中央财经领导小组此前召开第八次会议。中国国家主席习近平在会上表示，要加快推进丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路建设，并以创新思维办好亚洲基础设施投资银行和丝路基金。（完）

(发稿 李文科; 审校 黄凯)

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