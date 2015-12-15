丝路基金首设20亿美元专项基金 重点支持中哈产能合作

路透北京12月15日 - 丝路基金周一称，已与哈萨克斯坦出口投资署签署框架协议，并出资20亿美元，建立中国-哈萨克斯坦产能合作专项基金，这是丝路基金成立以来设立的首个专项基金。

丝路基金官网公告称，专项基金重点支持中哈产能合作及相关领域的项目投资，投资项目由双方共同推荐。哈方负责落实哈国相关优惠政策，并协调个相关方解决合作中出现的问题，确保项目落实。

公告称，在中哈产能合作专项基金项下，丝路基金将积极与哈方金融机构及企业进行对接，开展合作。

同日，丝路基金还与哈萨克斯坦巴伊捷列克国家控股公司签署了《合作备忘录》，双方将在中哈产能合作专项基金框架下，在产能、信息技术等领域开展合作。

丝路基金成立于2014年12月。此前，丝路基金联手三峡集团，采取股权加债权的方式，投资巴基斯坦清洁能源开发及水电项目，为丝路基金成立后投资的首个项目。完)

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