丝路基金首设20亿美元专项基金 重点支持中哈产能合作

中国证监会将抑制上市公司过度再融资 查处减持中违法违规行为
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透北京12月15日 - 丝路基金周一称，已与哈萨克斯坦出口投资署签署框架协议，并出资20亿美元，建立中国-哈萨克斯坦产能合作专项基金，这是丝路基金成立以来设立的首个专项基金。
丝路基金官网公告称，专项基金重点支持中哈产能合作及相关领域的项目投资，投资项目由双方共同推荐。哈方负责落实哈国相关优惠政策，并协调个相关方解决合作中出现的问题，确保项目落实。
公告称，在中哈产能合作专项基金项下，丝路基金将积极与哈方金融机构及企业进行对接，开展合作。
同日，丝路基金还与哈萨克斯坦巴伊捷列克国家控股公司签署了《合作备忘录》，双方将在中哈产能合作专项基金框架下，在产能、信息技术等领域开展合作。
丝路基金成立于2014年12月。此前，丝路基金联手三峡集团，采取股权加债权的方式，投资巴基斯坦清洁能源开发及水电项目，为丝路基金成立后投资的首个项目。完)
更多细节，点选丝路基金官方网站(here)
(发稿 马蓉；审校 李文科/黄凯)
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透香港1月20日 - 中国主要煤炭生产商--中煤能源周五称，预期2016年度业绩将转亏为盈，受益煤炭价格企稳回升，及公司优化产品结构、严控成本及处置盈利能力较低的部分资产等。
--人民币兑美元当周上涨0.36%。周内伴随美元指数调整，以及人民币流动性紧张推升掉期点和拆借利率，周三出现大量止损盘，人民币兑美元一度升破6.83关口至逾两个月新高。随后央行加大向市场投放力度，人民币流动性缓和，汇价缩减涨幅。在周五特朗普宣誓就职之前，市场情绪偏谨慎，交投不旺。