中国国内首只商品期货基金--白银LOF即将发行-深交所副总

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京6月24日 - 中国深圳证券交易所副总经理林凡周三表示，深交所正努力建设基金超市，国内首只商品期货基金--白银LOF已获证监会批准并即将发行。此外，其首只跨时区ETF--纳指100ETF亦即将上市。
他在前海公募REITs金融创新高峰论坛上称，未来深交所的产品线将涵盖指数产品、期权产品、基金产品、固收产品，包括资产证券化产品以及衍生品五类。
林凡说，深交所将完善资产证券化创新平台，研究扩大基础资产资产证券化产品的基础资产涵盖范围，并推动股票期权试点。
LOF称为“上市型开放式基金”，也就是基金发行结束后，投资者既可以在指定网点申购与赎回基金份额，也可以在交易所买卖该基金。
目前，深交所正积极推进前海金融资产跨境的交易平台建设，前海跨境平台的目标定位围绕人民币国际化，特别以广东自贸区和前海深港合作区的发展搭建的平台，使内地的企业在前海平台能得到香港高效的融资渠道，也能为香港市场提供更多的人民币计价的金融工具。
他并称，从长远考虑，深交所希望通过前海平台的建设，能够实现与国际成熟市场的基础设施和国内金融产品的交易平台的对接。能使更多的私募产品、衍生品、固定收益能够在平台上交易。（完）
(发稿 张晓翀；审校 曾祥进)
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路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。
路透北京1月20日 - 中国国家发改委、人民银行近日称，当前和未来一段时期将大力推进政务诚信、个人诚信体系和电子商务领域诚信建设。具体内容包括在重点领域建立各级政府和公务员失信记录，实施失信惩戒措施；建立个人诚信记录，完善个人守信激励和失信惩戒机制；完善政府部门、电子商务平台以及第三方机构共同参与的市场化评价体系和信用监管机制。