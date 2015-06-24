中国国内首只商品期货基金--白银LOF即将发行-深交所副总

路透北京6月24日 - 中国深圳证券交易所副总经理林凡周三表示，深交所正努力建设基金超市，国内首只商品期货基金--白银LOF已获证监会批准并即将发行。此外，其首只跨时区ETF--纳指100ETF亦即将上市。

他在前海公募REITs金融创新高峰论坛上称，未来深交所的产品线将涵盖指数产品、期权产品、基金产品、固收产品，包括资产证券化产品以及衍生品五类。

林凡说，深交所将完善资产证券化创新平台，研究扩大基础资产资产证券化产品的基础资产涵盖范围，并推动股票期权试点。

LOF称为“上市型开放式基金”，也就是基金发行结束后，投资者既可以在指定网点申购与赎回基金份额，也可以在交易所买卖该基金。

目前，深交所正积极推进前海金融资产跨境的交易平台建设，前海跨境平台的目标定位围绕人民币国际化，特别以广东自贸区和前海深港合作区的发展搭建的平台，使内地的企业在前海平台能得到香港高效的融资渠道，也能为香港市场提供更多的人民币计价的金融工具。

他并称，从长远考虑，深交所希望通过前海平台的建设，能够实现与国际成熟市场的基础设施和国内金融产品的交易平台的对接。能使更多的私募产品、衍生品、固定收益能够在平台上交易。（完）

(发稿 张晓翀；审校 曾祥进)

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