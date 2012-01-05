中石化去年成品油零售量首次超亿吨

人民币小幅震荡微收升 双向宽幅波动格局料延续
路透北京2月24日 - 人民币兑美元即期周五小幅震荡微收升，盘中一度升破6.87关口，中间价持续第二日走升。交易员指出，结购汇偏均衡，在美指亦未出现很明显的趋势情况下，市场预期出现明显分化。考虑到监管层料无意出手，汇市双向宽幅波动格局料延续。
路透北京1月5日电---亚洲最大炼油商--中国石油化工集团公布数据显示,中石化2011年全年成品油年零售量达1.001亿吨,首次突破亿吨大关.
而中国另一石油巨擘--中国石油天然气集团亦称,中石油去年实现原油产量1.0754亿吨,较上年净增213万吨,为第17年连续保持亿吨产量.
两家公司分别在其公司网站上发布的新闻稿并显示,2011年中石油探明油气储量当量超过10亿吨,是公司实施油气储量增长高峰期工程以来,储量当量连续五年保持在10亿吨水平.
此外,2011年中石油完成天然气产量755亿立方米,同比增长30亿立方米,连续七年实现两位数增长.且目前油气当量中天然气比例为35.9%.
而在销售端,中石化则表示,去年销售企业万吨站较上年增长13%,零售骨干网络已初具规模.
目前,中石化拥有3万多座中国石化加油站、1.8万多个便利店、700多个直分销营业厅、500多个润滑油门店、400多座油库和8600多公里成品油管道.且自1998年以来,中石化成品油销售量从4,176万吨增至1.51亿吨,零售量从806万吨增至1.001亿吨.
中石油和中石化集团旗下分别拥有上市公司中石油(0857.HK)(601857.SS)和中石化(0386.HK)(600028.SS).(完)
参看细节,请点选中石油网站(here)
中石化网站(here)
--发稿 尹嫄婷; 审校 林高丽
路透全新邮件产品服务——"每日财经荟萃"，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透北京2月24日 - 人民币兑美元即期周五小幅震荡微收升，盘中一度升破6.87关口，中间价持续第二日走升。交易员指出，结购汇偏均衡，在美指亦未出现很明显的趋势情况下，市场预期出现明显分化。考虑到监管层料无意出手，汇市双向宽幅波动格局料延续。
路透香港2月24日 - 中国风电设备制造商--新疆金风科技周五发布业绩快报显示，去年度净利同比增长5%，逊于市场预期。
路透北京2月24日 - 中国全国人民代表大会常务委员会周五表决通过关于修改企业所得税法的决定（草案），明确企业发生的公益性捐赠支出，超过年度利润总额12%的部分，准予结转以后三年内在计算应纳税所得额时扣除。