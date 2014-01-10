工信部：六家企业将牵头组建大型稀土企业集团

路透上海1月10日 -中国大型稀土企业集团组建名单出炉。工业和信息化部称，目前已基本形成以包钢集团、中国五矿、中铝公司、广东稀土、赣州稀土和厦门钨业(600549.SS)等六家企业为主导的行业发展格局；下一步将重点支持这六家企业分别牵头进一步推进兼并重组，组建大型稀土企业集团。

工信部网站新闻稿并指出，稀土行业兼并重组工作必须明确政府、企业和部门的责任，地方政府要建立协调机制，发挥市场在资源配置中的决定性作用，统一规划本地区兼并重组工作。

同时，还必须破除体制机制障碍，坚决打击稀土非法开采、生产和流通行为，协调企业关闭、转产，人员安置，维护社会稳定等重大问题，支持中央企业和其他集团开展跨地区兼并重组工作。

此外，牵头企业要认真落实整合工作，承担企业整合、职工安置、债务处置、资金补偿等责任，明确股权关系，与其他集团共同维护市场秩序和行业整体利益。（完）

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(发稿 吴芳; 审校 张喜良)

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