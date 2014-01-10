工信部：六家企业将牵头组建大型稀土企业集团

中国要构建“一带一路”建设保险支持体系 加快保险业国际化--保监会
路透北京4月27日 - 中国保监会周四发布指导意见称，保险业要构建“一带一路”建设保险支持体系，为“一带一路”建设提供全方位的服务和保障；同时加快保险业国际化步伐，推动保险业“一带一路”互联互通。
路透上海1月10日 -中国大型稀土企业集团组建名单出炉。工业和信息化部称，目前已基本形成以包钢集团、中国五矿、中铝公司、广东稀土、赣州稀土和厦门钨业(600549.SS)等六家企业为主导的行业发展格局；下一步将重点支持这六家企业分别牵头进一步推进兼并重组，组建大型稀土企业集团。
工信部网站新闻稿并指出，稀土行业兼并重组工作必须明确政府、企业和部门的责任，地方政府要建立协调机制，发挥市场在资源配置中的决定性作用，统一规划本地区兼并重组工作。
同时，还必须破除体制机制障碍，坚决打击稀土非法开采、生产和流通行为，协调企业关闭、转产，人员安置，维护社会稳定等重大问题，支持中央企业和其他集团开展跨地区兼并重组工作。
此外，牵头企业要认真落实整合工作，承担企业整合、职工安置、债务处置、资金补偿等责任，明确股权关系，与其他集团共同维护市场秩序和行业整体利益。（完）
参看详情，请点选工信部网站 here
(发稿 吴芳; 审校 张喜良)
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路透北京4月27日 - 中国保监会周四发布指导意见称，保险业要构建“一带一路”建设保险支持体系，为“一带一路”建设提供全方位的服务和保障；同时加快保险业国际化步伐，推动保险业“一带一路”互联互通。
路透北京4月27日 - 国际物业顾问--仲量联行周四表示，考虑到中国房地产政策趋紧，房企融资难度将进一步加大，商业抵押担保证券（CMBS）等新兴融资方式面临发展机遇，房地产投资信托基金（REITs）则面临租金收益率低等障碍，短期难有突破。
路透北京4月27日 - 消息人士称，中国领先的打车软件公司--滴滴出行将在新一轮筹资中筹得最多60亿美元，对其估值超过500亿美元。投资人包括软银集团。