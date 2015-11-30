韩国国会批准与中国的自由贸易协定

中国五大商业银行获准阶段性下调存款准备金率一个百分点--消息
路透香港1月20日 - 三位消息人士周五透露，中国五大商业银行已于日前获准阶段性下调存款准备金率一个百分点，以应对春节期间暂时性的流动性紧张问题；此次下调将于春节后，由央行相机恢复正常。
路透首尔11月30日 - 韩国国会周一批准与中国的自由贸易协定，同意扩大与该国最大贸易伙伴中国的联系。
韩中两国在6月签署了自贸协定，该协定料最早在明年初生效，协定将降低两国贸易壁垒，但并未取消对大米和汽车的贸易限制。
得益于智能手机、平板电视和半导体出口，韩国是为数不多的与中国有贸易顺差的发达国家之一，据该国总统府称，2014年韩国对中国的贸易顺差为552亿美元。(完)
(编译 汪红英；审校 白云)
路透香港1月20日 - 三位消息人士周五透露，中国五大商业银行已于日前获准阶段性下调存款准备金率一个百分点，以应对春节期间暂时性的流动性紧张问题；此次下调将于春节后，由央行相机恢复正常。
中国2016年全年实现GDP同比增长6.7%，虽创26年新低，仍一如预期完成年初设定的各项经济指标，四季度6.8%的增幅明显较前三季度持平的走势回升，“三去一补一降”的供给侧改革初见成效，均昭示2016年平稳收官。
路透1月19日 - 维亚康姆(Viacom) 旗下的派拉蒙影片将获得上海电影集团与华桦传媒等两家中企的10亿美元现金投资。寻求成长的派拉蒙影片将因此获得所需的资金与稳定性。