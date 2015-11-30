韩国国会批准与中国的自由贸易协定

路透首尔11月30日 - 韩国国会周一批准与中国的自由贸易协定，同意扩大与该国最大贸易伙伴中国的联系。

韩中两国在6月签署了自贸协定，该协定料最早在明年初生效，协定将降低两国贸易壁垒，但并未取消对大米和汽车的贸易限制。

得益于智能手机、平板电视和半导体出口，韩国是为数不多的与中国有贸易顺差的发达国家之一，据该国总统府称，2014年韩国对中国的贸易顺差为552亿美元。(完)