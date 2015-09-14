同业拆借中心今起提供SLF申请相关功能 以提高操作效率

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透上海9月14日 - 全国银行间同业拆借中心周一公告，将于今日起向符合条件的本币市场成员，提供常备借贷便利(SLF)申请相关功能，以提高操作效率。
公告称，上述功能支持金融机构通过交易中心本币交易系统，向人民银行提交SLF申请、签署债券质押合同及SLF合同等操作。操作期限、基础利率、合格质押券种类、基础质押率根据人民银行规定在系统中设定。
上海一银行交易员表示，同业拆借中心此举，应该是为SLF操作的常规性和便利性提供服务。不过就现有了解情况来看，暂时还未包括全部的公开市场一级交易商。
公告指出，具有SLF申请权限的金融机构今日起，可使用本币交易系统管理员用户登陆中后台(MBO)客户端，为其交易员设置SLF申请快捷登录权限，并对其赋予相关具体权限。SLF操作模块服务时间为每个交易日9:00-17:00。
此外，城市商业银行、农村商业银行、农村合作银行和农村信用联社自系统功能上线即具有SLF申请权限。交易中心将根据今后政策要求，为其他金融机构开通常备借贷便利申请权限。
4月末中国人民银行SLF操作余额清至零，此后至8月一直未有操作。
中国人民银行于2013年初创设了常备借贷便利(StandingLendingFacility)。SLF属于其正常的流动性供给渠道，主要功能是满足金融机构期限较长的大额流动性需求。对象主要为政策性银行和全国性商业银行。以抵押方式发放，合格抵押品包括高信用评级的债券类资产及优质信贷资产等。(完)
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(发稿 李宏薇; 审校 林高丽)
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