同业拆借中心今起提供SLF申请相关功能 以提高操作效率

路透上海9月14日 - 全国银行间同业拆借中心周一公告，将于今日起向符合条件的本币市场成员，提供常备借贷便利(SLF)申请相关功能，以提高操作效率。

公告称，上述功能支持金融机构通过交易中心本币交易系统，向人民银行提交SLF申请、签署债券质押合同及SLF合同等操作。操作期限、基础利率、合格质押券种类、基础质押率根据人民银行规定在系统中设定。

上海一银行交易员表示，同业拆借中心此举，应该是为SLF操作的常规性和便利性提供服务。不过就现有了解情况来看，暂时还未包括全部的公开市场一级交易商。

公告指出，具有SLF申请权限的金融机构今日起，可使用本币交易系统管理员用户登陆中后台(MBO)客户端，为其交易员设置SLF申请快捷登录权限，并对其赋予相关具体权限。SLF操作模块服务时间为每个交易日9:00-17:00。

此外，城市商业银行、农村商业银行、农村合作银行和农村信用联社自系统功能上线即具有SLF申请权限。交易中心将根据今后政策要求，为其他金融机构开通常备借贷便利申请权限。

4月末中国人民银行SLF操作余额清至零，此后至8月一直未有操作。

中国人民银行于2013年初创设了常备借贷便利(StandingLendingFacility)。SLF属于其正常的流动性供给渠道，主要功能是满足金融机构期限较长的大额流动性需求。对象主要为政策性银行和全国性商业银行。以抵押方式发放，合格抵押品包括高信用评级的债券类资产及优质信贷资产等。(完)

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(发稿 李宏薇; 审校 林高丽)

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