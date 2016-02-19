国海证券公布伪造印章事件处置方案 共承担债券面值167.8亿元
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
路透新加坡2月18日（记者 Rujun Shen/Fathin Ungku） - 行业高管们在新加坡航展上称，中国经济放缓导致公务机需求下滑，客户寻求大型机以外的多样化选择。
主要的商务机厂商巴西航空工业公司(EMBR3.SA)的数据显示，2015年中国商务机数量增加6%，为过去10年里增速最慢的一年。
“客户们过去会买最大、最好的飞机，”巴航工业中东和亚太市场与销售副总裁Claudio Camelier说道。
“如今，如果他们的出行需求只是在特定地区或不带很多人，他们可能考虑中型飞机。”
本月早些时候，巴航工业向其首个中国客户成龙交付了一架莱格赛500中型喷气公务机，该机标价接近2亿美元。
位于香港的公务机中介Jetcraft Asia总裁David Dixon表示，他看到中国市场景气度下滑的迹象，包括订单流放缓、交付延期和订单取消，但也看到了客户成熟的迹象。
“曾有人下大单、投机性订单，”Dixon接受路透采访时说道。“这种情况在中国市场基本没有了。”（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
路透上海/北京1月19日 - 人民币兑美元即期周四震荡大幅收跌，中间价则微跌。交易员指出，美联储主席叶伦讲话明显提振美元多头人气，人民币中间价因此小幅调整；午后客盘购汇增加，大行在收盘前出手维稳。而今日人民币流动性已大为缓和，美元/人民币掉期各期限均有所下行。
路透1月19日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周四收市价及比价:(本地时间16:19时，1港元=0.88618人民币)