(本文由路透中文网编译提供)

路透新加坡2月18日（记者 Rujun Shen/Fathin Ungku） - 行业高管们在新加坡航展上称，中国经济放缓导致公务机需求下滑，客户寻求大型机以外的多样化选择。

主要的商务机厂商巴西航空工业公司 的数据显示，2015年中国商务机数量增加6%，为过去10年里增速最慢的一年。

“客户们过去会买最大、最好的飞机，”巴航工业中东和亚太市场与销售副总裁Claudio Camelier说道。

“如今，如果他们的出行需求只是在特定地区或不带很多人，他们可能考虑中型飞机。”

本月早些时候，巴航工业向其首个中国客户成龙交付了一架莱格赛500中型喷气公务机，该机标价接近2亿美元。

位于香港的公务机中介Jetcraft Asia总裁David Dixon表示，他看到中国市场景气度下滑的迹象，包括订单流放缓、交付延期和订单取消，但也看到了客户成熟的迹象。

“曾有人下大单、投机性订单，”Dixon接受路透采访时说道。“这种情况在中国市场基本没有了。”（完）