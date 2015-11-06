焦点：中国经济放缓 跨国企业重新思考与中国的关系

图为上海街头的行人经过一家肯德基店面。 REUTERS/ Carlos Barria

路透上海/苏黎士11月6日 - 中国经济放缓正迫使跨国企业把中国经济看成更像是一个发达市场，不再为了增长而猛冲，反而专注在优质业务，或者藉由投资员工来改善生产力。

过去10年的多数时候，中国是全球经济增长的主要推动者，好似老天爷送给大型国际公司的礼物。这些公司因别处经济困顿而思索着如何提高获利。

如今中国正企图重新平衡经济，朝向中国国家主席习近平所说的“新常态”发展。由于中国经济增长是一代人以来的最低，本季已有不少企业指称中国是其获利黯淡的原因。

“我们已进入新的阶段，较低增长的新常态，这改变了业务动能，并改变了展望”，福特(F.N)中国执行长John Lawler在最近于上海举行的美国业务会议上表示。

近几周，从奢侈品零售商Burberry(BRBY.L)到百胜集团(Yum Brands) (YUM.N)、美国电脑硬件和顾问公司IBM(IBM.N)及日本机器人生产商安川电机(6506.T)等公司，均把销售疲软和调降财测的矛头指向中国需求疲软。

10月公布的经济数据还显示，日本出口增长大幅放缓，韩国出口下滑，而且它们都将这种情况归咎于中国经济放缓。

建筑业和采矿业企业受创最重。重型设备制造商卡特彼勒(Caterpillar) (CAT.N)已经指定计划，将削减资本支出并裁员10,000名。工业企业巨头联合技术(United Technologies)(UTX.N)则表示，中国业务明年将下滑多达15%。

**长期转变**

新世纪的第一个十年，中国保持两位数的经济增长率，吸引外资企业蜂拥进入中国市场的时代可能一去不复返了。中国国家主席习近平周二称，中国未来五年年均经济增速不应低于6.5%，方能实现两个“翻一番”目标；综合起来看，中国经济今后要保持7%左右的增长速度是可能的，但面临的不确定性因素也比较多。

随着中国政府努力引导经济脱离出口和投资引领的增长模式，各个企业必须重新评估他们的策略。

“总的来说，可能从‘冲、冲、冲，增长、增长、增长’变为‘情况变得越来越复杂’，” Gap(GPS.N)大中华区总经理Abinta Malik被问及总部的讯息有何变化时说。

一些企业的反应是，增加研发投资，以迎合中国消费者日趋复杂的需求。

“我们已重新规划产品，并在创新和改造方面投入了很多，就像在欧洲市场那样，”全球最大包装食品公司--雀巢(Nestle)NESN.VX执行长Paul Bulcke对记者说。此前，该公司曾在10月中旬警告，今年恐无法达到长期成长目标。

中国国务院总理李克强周日表示，政府估计中国这个庞大市场的消费潜能仍只释放了一半。问题是，消费者尚未填补工业需求下滑所留下的空白。

“消费者支出迅速增长尚未弥补传统工业投资下滑造成的影响，”瑞士工程集团ABBABBN.VX执行长史毕福称。上周，该公司公布第三季净利和营收下滑。

**寻找增长板块**

随着中国消费人群的年龄增大，财富增加以及保健知识的普及，医疗保健行业成为一个充满潜力的领域。

“基本面未变，”通用电气(GE.N)首席财务官Jeff Bornstein在10月提到公司旗下医疗保健科技业务时称。

“人口仍有15亿。他们仍在建造医院。中国民间市场以每季度15-20%的速度增长。”

制药大厂罗氏ROG.VX第三季在中国的销售逆势增长，罗氏表示，作为公司支柱的癌症药物市场强劲增长，抵销了老旧药品销售面临非专利药竞争而下滑。

“我们所见的真实情况是，本公司那些刚开始接触到中国病患的策略产品，成长得非常良好，总体来说呈两位数增长，”罗氏负责药物的主管Dan O'Day称。

汽车销量平平，已促使宝马汽车(BMWG.DE)等全球汽车生产商加强培训计划，训练经销商如何从汽车金融、修理及保险中使收益最大化；此前这些经销商的多数收益来自销售新车。

服务业是近期少有的经济亮点之一，周三公布的民间调查显示，10月中国服务业以三个月来最快速度扩张。

ABB执行长史毕福称，公司已开设了一家新的服务中心，专供零配件及维护，并提供油气、化学、公用事业、金属、运输及基建行业的咨询服务。

“站在历史的角度看，客户并未严重脱离服务业，”他称，“我们正努力推动服务。”

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(完)