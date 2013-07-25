中国成长放缓给韩国经济前景蒙阴

* 韩国第二季GDP初值为较前季增长1.1%(预估为增长0.8%)，第一季为成长0.8%

* 第二季GDP初值为较上年同期增长2.3%(预估为增长2.0%)，第一季为成长1.5%

* 国内支出带动经济成长，但中国成长放缓给前景蒙阴

路透首尔7月25日 - 韩国第二季经济成长速度为两年来最快，因政府刺激措施抵消出口疲软的影响。但分析师称中国浮现成长放缓迹象，给韩国经济前景蒙上阴影。

韩国央行周四公布，第二季国内生产总值(GDP)初值为为较前季增长1.1%，增速为2011年第一季以来最快，且超越分析师预期。

路透访问的23位分析师平均预估第二季经济较第一季增长0.8%，第一季经济较前季增幅亦为0.8%。

“我认为中国经济下半年将放缓，而且中国增长放缓将影响韩国的出口和资本支出，”Korea Investment and Securities的分析师Jun Min-kyoo表示。

“由于(韩国)政府的政策并不聚焦于提振出口，所以出口疲弱状况将持续到明年，”他补充说。

韩国第二季GDP较上年同期增长2.3%，高于路透调查预估的增长2.0%，第一季为增长1.5%。

第二季民间消费增加0.6%，第一季为下滑0.4%。第二季政府支出增加2.4%，第一季为增加1.2%。

尽管如此，分析师仍认为成长前景依旧具挑战，尤其是在中国经济快速放缓的情况下。

本周公布的数据显示，中国7月制造业活动降至11个月低点，因新订单减少，这是中国经济正迅速丧失动能的进一步证据。中国是韩国最大的出口市场。

韩国央行的估计数据显示，第二季资本投资已较第一季下滑0.7%，因出口成长率从第一季的3.0%放缓至1.5%。

韩国去年经济成长2.0%，尽管今年成长升温，仍远低于2008-2009年危机前的成长率。韩国经济在2007年之前的10年中，每年平均成长4.7%。(完)

(编译 王冠中; 审校 张荻)

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