中国放慢海外非传统能源资产收购 对手趁虚而入

* 中国去年收购额为163亿美元,2010年为234亿美元

* 日本、韩国和印度竞争对手加快收购步伐

* 非传统能源将推动储备增长--Wood Mackenzie

撰稿 朱球 编译 许娜/李春喜/梁睿雪/石冠兰

路透吉隆坡6月8日电---经过两年大举投资後,中国能源巨头开始放缓收购海外非传统石油和天然气资产的步伐,这给亚洲竞争对手留下可乘之机,使其抓紧在美国等地进行收购.

中国石化集团公司、中国石油天然气股份有限公司(0857.HK)(PTR.N)和中国海洋石油有限公司(0883.HK)一直引领着亚洲的石油和天然气收购交易,而其进行的收购交易中很多都涉及将西方非传统能源技术引入中国,因为该国被认为是全球页岩气储量最大的国家.

由於这些企业聚焦于在这些项目的运营过程中学习技术和积累经验--其中大多数项目现都处於需要巨额资本支出的早期运营阶段--去年中国收购海外能源资产的交易额降至163亿美元,低於2010年的234亿美元.根据汤森路透的数据,今年迄今的交易额总计51亿美元.

"许多非常规(能源)资产项目都没有中国企业的参与,参与者多数来自日本和部分东南亚国家,"一家国际性投行驻香港的资深人士表示.

长期来看,由於国内能源需求激增,中国企业的收购在亚洲石油公司当中仍将是最多的.作为全球第二大经济体,目前中国超过一半的石油消费依赖进口.

非传统能源将是全球收购的焦点,也就是指煤层气和油层气.全球能源和矿业研究咨询机构Wood Mackenzie在报告中称,这将是未来油气储量的主要增长点.

**亚洲对手加快收购步伐**

随着中国买家的收购放缓,日韩、印度和马来西亚等国的公司抓紧机会进行资产收购.

日本商社一直在收购海外天然气资产,以替代福岛核危机後损失的核电产能,并在长期液化天然气供应合约到期之前锁定供应.

银行人士称,日圆走强也给他们提供了海外收购所需的弹药.

三菱商事(8058.T)2月同意以29亿加元(29亿美元)价格购买Encana (ECA.TO)在加拿大不列颠哥伦比亚省天然气资产40%的股份.而与此形成对照的是,中国石油(601857.SS)去年因条款分歧未能与Encana达成54亿加元的页岩气协议.

韩国国有天然气公司Korea Gas Corp (KOGAS)(036460.KS)今年亦料将投入25亿美元于油气项目的开发.该公司周四表示正在全球范围内寻找机会.

"没有限制--只要有天然气,我们就去,"KOGAS总裁兼执行长Kangsoo Choo周四在吉隆坡一场国际天然气会议上表示.

印度GAIL (India)(GAIL.NS)总经理B.C. Tripathi亦在会上表示,拟投资10亿美元资金在加拿大和美国页岩气资产.

知情人士周二向路透表示,印度最大的国有能源开采商Oil and Natural Gas Corp (ONGC.NS)正考虑竞购康菲石油国际(ConocoPhillips)(COP.N)欲出售的加拿大油砂资产,报价约为50亿美元.

汤森路透数据显示,年内迄今为止,亚洲企业已宣布的境外油气收购案规模为130亿美元,而2011年全年的总规模为280亿美元,2010年为440亿美元.

银行界人士表示,康菲石油国际当前正出售的加拿大油砂资产和其在尼日利亚价值超过20亿美元的资产,都可能吸引亚洲企业的兴趣.

他们还称,瑞典石油集团Svenska Petroleum Exploration在非洲的常规油气资产现正出售,可能也会吸引亚洲企业目光.该公司估计将以20亿美元价格出售该资产.

**谨慎看待美国页岩气**

现在美国天然气供应过剩,且页岩气生产环境规则越发苛刻,中国能源生产商不愿再大举进入更多页岩气交易.

"我认为你要有两个事情要面对.一个是他们已经有了在推进的项目.一个是美国的气价非常低,"Wood Mackenzie首席亚洲天然气分析师Gavin Thompson称.

近期接触中石油,此前曾将页岩油气项目股份出售给中海油的美国切萨皮克能源公司(Chesapeake)(CHK.N)近期接触中石油,但中石油未显示出兴趣,因对天然气价格及管制风险心存谨慎,了解内情的消息人士对路透表示.

中石油耗资逾30亿美元与皇家荷兰/壳牌石油集团(RDSa.L)成立的澳洲煤层气合资企业亦面临成本压力,因需要遵守日益严格的当地环境规则,且劳动力成本上涨,澳元走升,上月一位消息人士告诉路透.

合资企业总投资额或从中石油最初预计的240-260亿美元飙升至340-360亿美元,一位了解情况的消息人士称.

引入富有经验的外方合作夥伴开发中国非常规能源储备或更为划算.

今年稍早,中石油与壳牌签署中国首个页岩气生产分享合同,按照合同规定後者将转让其页岩气技术.

"现在各方都有自己的非常规能源项目.因此他们现在必须坐下来看怎麽进展,"一家全球银行的资深银行家表示.(完)

--译文审校 王洋

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