沪综指收跌3.5% 创业板重挫引发中小盘股抛售潮

路透北京6月16日 - 中国股市沪综指周二收跌3.5%，创近三周最大单日跌幅。分析师指出，昨日大跌已引起投资者担忧，利空因素影响仍未消除，今早创业板继续重挫，前期热炒的中小盘股抛售压力大增，股指逐波下跌。鉴于周三将迎来新股申购，预计大盘短线维持整理格局。

沪综指.SSEC收报4,887.432点，跌175.561点或3.47%；此前最大单日跌幅为5月28日的6.5%。上证A股今日成交8,915亿元人民币，上日为10,588亿元。

“没有什么好消息，你抛我也抛，这是市场情绪所主导，创业板更是出现踩踏事件。”东北证券分析师沈正阳指出。

新时代证券研究总监孙卫党认为，当前市场行情表现为一些获利盘较大的股票开始进入出货阶段，其代表性个股如万邦达(300055.SZ)等前期大比例送股的股票。这类股票在大比例送股前拉得很快，但除权后基本上一路震荡或阴跌，都在出货。鉴于此类股票多集中在创业板，因此这两天创业板指重挫也就不足为怪了。

他认为，现在市场就是进入调整阶段了，“大家都已经获利这么多了，大盘股又没有太大的作为，部分资金已经开始采取防守型策略了，市场顺理成章地就进入防守阶段。”

从周三开始，本周A股市场将连续三天迎来新股发行冻结资金，孙卫党认为，在市场疲软的时候，新股发行对二级市场的资金面影响很大，因为相比赚钱效应疲弱的二级市场，一级市场的投资收益较为确定，更多的资金就会选择打新。

从板块看，今日几乎所有板块都在下跌，其中航空、船舶和电脑设备等行业板块跌幅居前，中国中车(601766.SS)再度收报跌停至21.58元。

创业板指数P收跌2.85%至3,590.67点。

沪深300指数收报5,064.82点，跌2.99%；沪深300指数期货主力6月合约尾盘报5,066.8点，跌3.09%，成交1,588,422手。130亿元额度的沪股通净买入0.65亿元。（完）

(发稿 吴晓龙；审校 曾祥进)

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