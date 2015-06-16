沪综指收跌3.5% 创业板重挫引发中小盘股抛售潮

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京6月16日 - 中国股市沪综指周二收跌3.5%，创近三周最大单日跌幅。分析师指出，昨日大跌已引起投资者担忧，利空因素影响仍未消除，今早创业板继续重挫，前期热炒的中小盘股抛售压力大增，股指逐波下跌。鉴于周三将迎来新股申购，预计大盘短线维持整理格局。
沪综指.SSEC收报4,887.432点，跌175.561点或3.47%；此前最大单日跌幅为5月28日的6.5%。上证A股今日成交8,915亿元人民币，上日为10,588亿元。
“没有什么好消息，你抛我也抛，这是市场情绪所主导，创业板更是出现踩踏事件。”东北证券分析师沈正阳指出。
新时代证券研究总监孙卫党认为，当前市场行情表现为一些获利盘较大的股票开始进入出货阶段，其代表性个股如万邦达(300055.SZ)等前期大比例送股的股票。这类股票在大比例送股前拉得很快，但除权后基本上一路震荡或阴跌，都在出货。鉴于此类股票多集中在创业板，因此这两天创业板指重挫也就不足为怪了。
他认为，现在市场就是进入调整阶段了，“大家都已经获利这么多了，大盘股又没有太大的作为，部分资金已经开始采取防守型策略了，市场顺理成章地就进入防守阶段。”
从周三开始，本周A股市场将连续三天迎来新股发行冻结资金，孙卫党认为，在市场疲软的时候，新股发行对二级市场的资金面影响很大，因为相比赚钱效应疲弱的二级市场，一级市场的投资收益较为确定，更多的资金就会选择打新。
从板块看，今日几乎所有板块都在下跌，其中航空、船舶和电脑设备等行业板块跌幅居前，中国中车(601766.SS)再度收报跌停至21.58元。
创业板指数P收跌2.85%至3,590.67点。
沪深300指数收报5,064.82点，跌2.99%；沪深300指数期货主力6月合约尾盘报5,066.8点，跌3.09%，成交1,588,422手。130亿元额度的沪股通净买入0.65亿元。（完）
(发稿 吴晓龙；审校 曾祥进)
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