中国中小银行成立风险合作基金

* 23家金融机构发起国内最大风险合作基金

* 基金规模30亿元人民币

* 基金采取信托模式创新基金架构

* 风险合作基金用于金融机构风险救助

路透北京12月11日电---为应对单一中小金融机构面临宏观经济波动加剧、利率市场化等外部风险挑战,中国民生银行、包商银行等发起、23家金融机构发起成立风险合作基金,来抱团应对各种危机风险.

周二,亚洲金融合作联盟的23家成员(中小银行为主)发起的风险合作基金正式成立,目前总规模达到30亿元人民币.该基金主要用于帮助金融机构渡过流动性、资本性、结构性等危机.

"中小银行只有抱团发展,才能使大家感觉到在各自孤军奋战的背后,还有一座坚实的靠山."包商银行董事长李镇西称,宏观经济运行波动加剧,利率市场化对银行的盈利模式带来巨大挑战等已深刻地改变了金融机构的生存环境.

民生银行(600016.SS)(1988.HK)行长助理石杰介绍道,此次基金是以信托方式为法律基础发起设立的信托基金,联盟为基金托管人,由联盟直接实施救助或者委托成员单位实施救助.

"基金采用了'信托+委托'分层设计结构:其中10%现金出资,采用信托方式,由联盟作为基金管理人,直接实施救助或委托进行救助;另外90%承诺出资方式,与实际受救助人挂钩."石杰称.

他并表示,该款风险合作基金总规模达30亿元,23家联盟成员通过购买份额的方式参与,每份额为1亿元.当发生救助时,由成员单位实施救助,享受救助权利的放大倍数为50倍,即5亿元救助额.

中国目前尚未有银行破产的先例,此前,中国银行机构在发生危机时主要是政府买单.该联盟希望通过风险合作基金,实现从政府救助到市场化救助的转变.

石杰并表示,该基金用于因信用风险、市场风险等突然恶化及外部金融环境突变造成短期重大突发事件等救助;如外部评级大幅下降、短期存款大额流失、金融市场震荡导致外部融资困难等,此外还用于流动性等常规时间救助.

此外,石杰并表示,基金的运用一定保证保值,力求显着高于银行传统存放或拆解资金的收益,可通过资金存放、买入债券等来实现基金的收益.

亦有认购了该基金份额的银行负责人表示,在金融脱媒加速和影子银行快速增长的背景下,中小银行更有抱团取暖的动力,有了风险合作基金,可以让小银行更有效抵御因外部环境和自身经营带来的各类流动性风险、资本性风险以及结构性的问题.

路透了解到,认购上述基金的多以城市商业银行为主,有包商银行、甘肃银行、富滇银行、晋城银行、郑州银行、华安保险等.

今年4月,由中国民生银行、包商银行、哈尔滨银行共同倡导发起,共33家中小金融机构参与的"亚洲金融合作联盟",以抱团发展、创造多赢、共同超越为发展宗旨.(完)

--发稿 赵红梅/张胜男; 审校 杨淑祯

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