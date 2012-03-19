博士蛙审计师罕见“走人” 民企财报让人忧

* 博士蛙审计师"走人",重燃民企财报忧虑

* 流行服装商品需注重库存管理

* 除审计师信誉外,还需进行通路实地查核

* 儿童消费类股价疲软

记者 李珊珊

路透香港3月19日电---去年多家中资企业接连爆出会计丑闻的阴影尚未散尽,上周童装业者--博士蛙控股(1698.HK)一纸审计师辞任公告,再度引发对中国民营企业财报的忧虑.

业内人士指出,民企公司治理观念尚不足,"盈利数字"并非选股唯一标注.除签核帐目审计师的信誉外,甚至还需作实地通路调查,才能在可能经过粉饰的数字下判断出真实情况.

博士蛙审计师罕见地在业绩公告前走人,令期待龙年生子效应带动儿童消费类股的投资人颇受打击.基金和分析人士称,在宏观环境不稳之际,对具流行性的服装鞋类或食品饮料行业,需特别关注库存管理,避踩"地雷".

"零售行业五花八门,知名的签核会计师可以为公司作一定程度上的背书."元大证券零售业分析师蔡心怡称,"对於业务范围广大或是销售途径复杂的公司,我们也会特别注意市场调研、拜访公司或是查看库存.

凯基证券研究部人士郭琦也表示,今年冬季气温异常暖和等因素,的确令分析师高度关注冬季服饰的库存管理,"渠道查核的频率会更高一点".

"投资中国民营企业,绝对不能只看业绩.民营企业缺乏监管的机制,很多时候是高层一人说了算,"一位不愿具名的基金经理人如是说.

以儿童消费品为号召的博士蛙上周四公告称,审计师德勤.关黄陈方会计师行(Deloitte Touche Tohmatsu)已於3月31日辞任,因"对於财务报表中普遍出现的事项感到担忧".公司因此将无法在3月底前公布年度业绩.

消息一出,博士蛙股价在一度狂泻逾四成後停牌,并拖累其它同类股在後续交易日连连走低.儿童消费品生产商--青蛙王子(1259.HK)连续大跌两天,累计跌幅7.7%,今日午後转升3.41%;童车椅制造商--好孩子(1086.HK)则持续下滑,午後挫低5.48%,表现远逊於大盘恒生指数.HSI的上涨0.17%.

"我们不清楚博士蛙是什麽情况,但这种消息一出来,投资人会害怕,"海通国际股市策略分析师黄薰辉称.

中国民营企业中国森林0930.HK去年1月公告核数师毕马威会计师事务所辞任,从事黄金开采的民企瑞金矿业(0246.HK)也在去年10月公告核数师德勤辞任.这两家股票停牌迄今尚未复牌.

"一旦审计师辞任,很少公司能够恢复过来,"在博士蛙事件後,北京大学客座教授Paul Gillis在其博客上写道.

**留意库存,避踩"地雷"**

由於公司方看好今年业绩、以及龙年生子题材,令博士蛙今年以来一直受到投资人追捧.爆出审计师辞任前,该股今年以来累计计涨幅达约47%.不过自去年第四季开始,陆续有分析师就其库存水准高涨,以及销售动能下滑提出疑虑.

行业人士指出,一旦库存过高,公司可能采取大幅度折扣的方式来去化过季商品,影响毛利;而在行业艰难时,公司可能给予分销商更大的财务弹性,导致财务体质弱化.

因此,尽管财报上营业额仍持续增长,细究财报上应收帐款天数以及金额变动,以及至终端通路观察商品流通的状况,仍可看出不寻常之处.

据博士蛙公告,审计师德勤的"忧虑事项"包括:与一名供应商之间3.92亿元人民币预付款存在性,以及集团OK卡经销商及贸易供应商存在性、以及相关交易的实质性.但公司未针对这些事项进行说明,仅称将设置委员会就相关交易进行调查.

香港凯基证券去年10月曾在一份报告中提及,博士蛙库存管理及去化面临挑战,折扣比率过高也可能导致通路之间冲突并进而影响订单,为未来业绩埋下隐忧.因此将该股的评级由"增持"降至"持有".

"(当时)我们去看了博士蛙店面的情况,有的店面还在销售前一年的冬装."协助该份报告制作的郭琦说.

博士蛙原订於3月31日前公布年度报告.公司8月时公布中期净利按年增11.9%至1.30亿元人民币,营业额大增47.4%至8.77亿元人民币.

海通国际股市策略分析师黄薰辉也说,"女装、女鞋、运动用品这种商品有流行性的行业,一旦库存管理的不好,对财报的影响是很大的."

去年下半年中国本地体育用品行业龙头股--李宁(2331.HK)率先发布获利预警.其同业--361度(1361.HK)上周初公告称,截至去年底的12个月营业额按年增15%至55.7亿元人民币,应收帐款同比增加83%至23.5亿元人民币,应收帐款周期平均天数也由前一年的95天增至119天,部份是因公司给予分销售延迟还款等支持所致.

建银国际在研究报告中指出,361度的应收帐款天数及金额增加,去年下半年营运现金呈现净流出.销售及营运资本恶化,公司今年情况并不乐观.该行维持361度的"表现逊於大盘"评级,目标价下调至2.40港元.

李宁股价周一午盘下滑1.23%,最新报9.63港元,过去三个月累计涨逾8%;361度股价持稳在2.52港元,过去三个月累计跌近18%.

不过郭琦也称,"此(博士蛙)应属个别事件,并非儿童消费品行业出现系统性问题.此外,也不是所有与服装相关的行业都一定会有库存问题,这通常与公司的通路掌握、订价能力有关."(完)

--审校 乔艳红

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