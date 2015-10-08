9月中国中小企业信心指数续跌 料年内仍会降息降准--渣打

路透上海10月8日 - 渣打银行(STAN.L)周四发布报告称，9月渣打中国中小企业信心指数（SMEI）持续下滑，需求低迷、去库存和相对紧张的信贷状况仍为参与调查的中小企业面临的三大不利因素；预计宏观政策还会进一步放松，以确保经济增速能达到7%左右。

报告预计2015年底前中国央行将再度降准1个百分点、降息0.25个百分点。在这些政策支持下，今年经济增长应能达到7%左右，同时中小企业经营活动也将得到提振。

近期中国政府高层、央行和财政部多位官员表态称中国有能力实现7%左右的增长目标。这些情况表明政府有望扩大财政政策力度，拉动经济增长。

渣打最新公布的9月中小企业信心指数由8月的57.4继续下滑至56.6；三季度平均指数为57.1，较二季度的58.5有所降低，反映三季度中小企业经营活动在二季度略显起色后再度回落。

报告指出，9月中小企业经营现状指数由上月的55.2微升至55.5；三季度经营现状指数则由二季度的57.2下滑至55.2，体现出中小企业实际经济活动在二季度短暂回暖后再度滑坡。国内外需求仍然不畅，二季度以来的温和复苏遭遇挫折，同时需求疲软继续抑制中小企业实际经济活动，并持续削弱企业盈利。

此外，9月中小企业信用指数由上月的56.1降至54.9；三季度平均信用指数由二季度的56.6降至55.8，表明三季度中小企业信贷状况改善的速度慢于二季度。9月银行对中小企业放贷意愿指数仍徘徊在55左右，为今年3月以来的最低值，表明银行对于向中小企业放贷仍然谨慎，同时受访中小企业的融资环境仍偏紧。

由于四季度经营淡季来临，9月份未来三个月经营前景指数由上月的60.8降至59.6，生产、销售、就业和投资前景指数虽仍处于扩张区域，但均出现疲软，融资前景指数下滑，体现出中小企业的信贷需求扩张意愿趋软。

从区域来看，南方和中西部的中小企业表现好于全国水平，尤其是销售和投资；北方的中方企业表现落后，一定程度上体现出制造业和能源密集型行业增长放缓。

而从行业来看，三季度IT行业销售额、产量和利润均持续上升，表现明显优于其它行业；商业服务业的表现也高于全国平均水平，而制造业、批发和零售业的整体表现较弱。

渣打中小企业信心指数（SMEI）基于全国近600家中小企业的月度调查结果编制而成，为100%衡量中小企业经营状况的专项指数，衡量中小企业经营现状、信用状况和未来三个月预期等状况。指数位于50以上表明处于扩张趋势。（完）