中国中小企业私募债饱受“夹板气” 可交换债或可另辟蹊径

* 私募债供需双方利益难协调

* 可交换债赋予看涨期权，发行利率可降低

* 可交换债或可成为中小企业融资一条新路

* 相当多企业仍在观望，推广力度需加强

作者/张晓翀/林琦

路透北京10月30日 -去年曾被业界普遍看好的中小企业私募债，经过一年多来的实践，资金需求双方利益难协调已成硬伤，私募债市场正逐渐降温，而近期新推出的国内首只中小企业可交换私募债，有望为解决中小企业融资难的问题带来新的希望。

可交换私募债其实是附换股条件的私募债，复杂的设计方案意在取得发债公司、股东利益和债券投资者的多方共赢，这种创新或会部分解决目前中小企业私募债所遇到的利益僵局。

申银万国固定收益部副总经理周波指出，“可交换债的发展空间肯定是有的，上市公司大股东有减持需要，而可交换债其实是一个缓释的减持动作。”

福星晓程(300139.SZ)上周五公告，其股东福星药业近日已完成可交换私募债券发行，规模2.565亿元人民币，存续期限一年。该债券票面利率6.7%，发行人以所持1,000万股福星晓程股票及其孳息，为债券持有人交换股份和债券本息偿付提供担保，债券发行结束六个月后进入换股期。

北京某券商投行人士表示，上市公司股份作为质押品降低了中小企业私募债的信用风险，发行人又省了第三方增信费用，应该是有推广的空间。

不过他亦指出，中小企业可交换私募债未来能否大发展，还取决于持有上市公司股权的中小企业的数量有多少，以及这些企业选择通过中小企业私募债来融资的意愿。

相对于现有的股权质押贷款或股权质押式回购等债务融资渠道，可交换私募债的优势在于发行利率较一般私募债稍低，而且股票质押折扣较少。以福星药业债为例，债券发行时股票质押价值较其市值几乎是没有折扣，而其他质押融资模式下普遍是五折以下。

据上海证券报周二报导，在目前开展的交易所股权质押式回购交易中，主板股票质押率为45%至46%之间左右，中小板股票平均38.6%，创业板股票平均31.2%。按金额加权平均利率达8.6%。

**可交换债或成范例**

可交换债的优势，源自其赋予了债券持有人标的股票的看涨期权。持有人为这个期权愿意承受较低的利率及较少的质押折扣；而且一旦持有人届时换股，亦可减轻债券发行人到期还本的压力。

“福星药业可交换债为市场提供了典型案例和样本。”某证券公司投行部人士透露，他们正在收集福星药业的发行材料并加以研究，为将来公司开展可交换债业务提供一些经验。

部分企业和机构已有先行先试意识，中关村科技园区管理委员会一位官员表示，正准备向园区内的上市公司推广中小企业可交换私募债这个新品种。

深圳证交所5月底曾发布中小企业可交换私募债试点的通知，要求用于交换和担保的股票须是在深交所上市的股票。

太平洋证券债市研究员李爱敏指出，作为一个创新品种，监管层未来肯定会大力推广。不过可交换债目前只针对中小企业，预计规模不会太大。

相当多企业和投行对这个创新品种仍是了解不多，希望看到更多范例。

对于私募债、减持股权和可交换债等融资渠道，在新三板挂牌的中关村科技园区一高科技企业董事会秘书谈到，“私募债我们没兴趣，利率(发行成本)太高，减持要看价格，目前（可交换债）这个产品我们还不了解。”

**传统私募债已降温**

作为去年监管层寄予解决中小企业融资难厚望的中小企业私募债，在风光一阵后近期已呈现明显降温。尽管不少地方给予企业财政贴息优惠，中小企业私募债违约风险高、流动性差、发债相对成本高造成了市场对其反应并不积极。

“现在市场上对于高端客户都在抢，（私募债）收益率并不高，市面上可投资的产品很多，”北京某券商营业部人士说，“中小企业私募债风险收益不匹配的问题所带来的直接后果就是销售困难。”

国内监管层基于私募债的特点和风险可控性的考虑，对投资人的数量和质量都有严格的规定。根据当前规定，投资者购买中小企业私募债的自有资金准入门槛一般在100万元以上。

据中央证券登记结算公司数据，截至9月底，沪深两市中小企业私募债券发行家数为232家，已上市流通市值303.98亿元。另据媒体资料，截止9月23日，中小企业私募债的平均期限为2.55年，平均票面利率为9.20%。而国外成熟市场的“垃圾债”年收益率多超过20%。

据北京一民间融资公司人士透露，中小企业私募债的利息太低，现在民间融资的利息基本都在20%以上，而且也有质押担保。

不仅面临外部资金对债券收益率要求较高，而且在实际操作中，中小企业还需增加例如增信费用、担保费、券商律师等中介费，综合成本往往在15%以上，这是大多数中小企业难以接受的。

由于中小企业能承受的发债成本往往在10%左右，投行在推进中小企业私募债的准备进程时，经常是逆流程操作，即首先寻求资金方，主要还是因为符合资质又能接受发债条件的客户不好找。

“目前私募债的发行困境确实是更甚从前，”北京一家中小型券商债券投行人士感叹,“市场里不缺资金，不同时期买方对于私募债发行人的各种条件都有不同需求，有钱人的要价太高。”（完）

(审校 林高丽)

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