小微企业融资有效需求减弱 风险控制形势仍严峻复杂--中国银监会

中国国务院通知称支持外商投资企业拓宽融资渠道 可依法依规在主板等挂牌
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。
路透北京5月17日 - 中国银监会最新表示，受经济下行影响，中国小微企业扩张意愿降低，融资有效需求减弱，授信提款不足，且风险控制形势仍然严峻复杂。
银监会网站周二刊登的一季度小微企业金融服务工作座谈会称，去产能、去库存、去杠杆对传统行业的小微企业影响较大，一些双创企业的核心资产在技术快速更新的背景下也面临不断贬值，风险频发，不良率上升。
数据显示，截至2016年一季度末，小微企业贷款余额24.30万亿元人民币，贷款同比增速13.56%，比各项贷款平均增速高0.15个百分点；小微企业贷款余额户数1,246.22万户，较上年同期多117.14万户。
小微企业申贷获得率92.47%，较上年同期高2.29个百分点。小微企业不良贷款率2.7%，较年初增加了0.1个百分点。
商业银行反映，小微信贷服务成本较高、盈利较差，部分分支机构、小微企业授信工作人员不同程度存在担心风险不想做、害怕追责不敢做等畏惧心理。
而且，配套政策及支撑体系发展不足，小微企业信用体系涉及信息的准确性、及时性和全面性有待改善；抵押物处置效率有待提高；企业划型标准有待完善。（完） (发稿 宿泱韫; 审校 林高丽)
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。
路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布通知，要求进一步做好外商投资项目核准和备案管理工作，总投资（含增资）3亿美元及以上限制类项目，由发改委核准，其中总投资（含增资）20亿美元及以上项目报国务院备案。
路透上海/北京1月17日 - 人民币兑美元即期周二大幅收涨248点，离岸人民币盘中亦大涨逾400点，因美元指数回落；中间价则回调近120点。交易员指出，近期不确定因素较多，加上春节日益临近，客盘购汇意愿略减。近期汇价波动加大，市场等待英国退欧计划明晰和美国新总统特朗普就职演讲等风险事件落定。