小微企业融资有效需求减弱 风险控制形势仍严峻复杂--中国银监会

路透北京5月17日 - 中国银监会最新表示，受经济下行影响，中国小微企业扩张意愿降低，融资有效需求减弱，授信提款不足，且风险控制形势仍然严峻复杂。

银监会网站周二刊登的一季度小微企业金融服务工作座谈会称，去产能、去库存、去杠杆对传统行业的小微企业影响较大，一些双创企业的核心资产在技术快速更新的背景下也面临不断贬值，风险频发，不良率上升。

数据显示，截至2016年一季度末，小微企业贷款余额24.30万亿元人民币，贷款同比增速13.56%，比各项贷款平均增速高0.15个百分点；小微企业贷款余额户数1,246.22万户，较上年同期多117.14万户。

小微企业申贷获得率92.47%，较上年同期高2.29个百分点。小微企业不良贷款率2.7%，较年初增加了0.1个百分点。

商业银行反映，小微信贷服务成本较高、盈利较差，部分分支机构、小微企业授信工作人员不同程度存在担心风险不想做、害怕追责不敢做等畏惧心理。