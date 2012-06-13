中小企业发展专项资金将重点向小微企业和中西部倾斜

路透北京6月13日电---中国财政部和工信部联合发布"中小企业发展专项资金管理办法",明确专项资金扶持重点向小型微型企业以及中西部地区倾斜.其中,每个项目无偿资助额度或贷款贴息额度一般不超200万元人民币.

周三刊登在财政部网站的办法称,专项资金采取无偿资助、贷款贴息方式进行支持,每个企业或单位只能选择其中一种支持方式;且同一年度中,每个项目单位只能申请一个项目.

与现行暂行办法相比,修订後的管理办法一大变化是扶持的企业类型由原先中型企业和小型企业两大类,变为中型、小型、微型企业三大类,这意味着抗风险能力较差的众多微型企业将成为专项资金扶持的重点.

办法并称,该项资金由中央财政预算安排,主要用於支持中小企业特别是小型微型企业技术进步、结构调整、转变发展方式、扩大就业,以及改善服务环境等方面.

此外,专项资金的使用和管理应当符合国家宏观政策、产业政策和区域发展政策,并向中西部地区倾斜.

中小企业是中国经济的中流砥柱.官方数据显示,中小企业占全国企业总量的99%,对国内生产总值(GDP)的贡献达60%,对税收贡献率达50%,创造了80%左右的城镇就业以及65%左右的新专利.

受中国信贷紧缩政策的影响,小微企业融资难问题日益凸显.国务院总理温家宝去年10月初已表示,要加大财税政策对小微企业的支持力度,延长相关税收优惠政策的期限,研究进一步加大政策优惠力度.(完)

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--发稿 苏丹; 审校 曾祥进

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