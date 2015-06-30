中国中小企业经营仍趋疲弱 二季度GDP增速将降至6.7%--渣打

路透北京6月30日 - 渣打银行(STAN.L)周二发布报告称，6月渣打中国中小企业信心指数（SMEI）连续第三个月出现下滑。SMEI整体指数由5月的58.2降至57.3，各分项指数全面下滑。目前中小企业经营现状仍趋疲弱，预计二季度GDP增长将由一季度的7.0%进一步减速至6.7%。

分项数据显示，经营状况指数由5月的56.5连续第二个月下滑降至55.8。信用指数由5月的56.9降至55.2，表明信贷状况改善的步伐减慢。经营预期指数由5月的61.2降至60.8。新订单增长疲软导致中小企业增长动能指数，即新订单减去库存值由5月的13.1降至11.6，这一结果与6月实际经济活动疲软的情况相符合。

渣打预计，未来几个月决策部门将维持宽松的政策立场不变，年底前或再度下调存款准备金率（RRR）共计1个百分点，并出台更多定向政策支撑实体经济健康发展。

渣打中小企业信心指数（SMEI）基于中国近600家中小企业的月度调查结果编制而成，为100%衡量中小企业经营状况的专项指数，衡量中小企业经营现状、信用状况和未来三个月预期等状况。指数位于50以上表明处于扩张趋势。

以下为渣打最新中小企业指数报告要点摘录：

目前中小企业经营现状仍趋疲弱，与二季度宏观经济增长疲软的情况相一致。我们预计二季度GDP增长将由一季度的7.0%进一步减速至6.7%。渣打中小企业信心指数与官方PMI（采购经理指数）中的小企业PMI指数均显示近期市场需求低迷仍阻碍中小企业实际经营状况回暖。因此，我们预计未来几个月决策部门将维持宽松的政策立场不变，年底前或再度下调存款准备金率（RRR）共计1个百分点，并出台更多定向政策支撑实体经济健康发展。

6月中小企业经营现状指数由5月的56.5降至55.8，各分项指数有升有降。各分项指数中，产量指数和新订单指数双双下滑，分别由5月的61.3和62.1降至57.5和59.7，表明销售增长减速导致产出扩大步伐放缓。二季度经济增长整体势头仍不景气，我们认为投资下滑是主要拖累因素。国内需求低迷仍对中小企业的经营活动形成抑制。

不过好消息是去库存周期似乎接近收尾。6月产成品库存指数由5月的48.9进一步下滑至48.2，表明库存水平下降持续近两个月。原材料库存指数由5月50.1的历史低位回升至51.6，预示产出前景积极向好。

劳动力市场尚未显露任何改善迹象。企业用工指数连续两个月出现下滑，由5月的55.0降至54.1，反映出企业生产扩张步伐放缓；但用工预期指数由5月的58.9略为改善至59.4。薪资指数由5月的60.8降至59.3，表明中小企业劳动力成本仍在上升。

6月产成品价格指数由5月的50.3升至51.7，且全球经济复苏背景下价格压力正趋反弹，投入价格由5月的52.4快速回升至54.1。由于销量放缓且投入价格上涨，企业盈利指数由5月的60.3降至58.4。

6月信用指数连续第三个月出现下降，由3月57.9的峰值回落至55.2。这一结果表明中小企业信贷环境持续改善，但幅度较前几个月略有收窄，部分原因在于货币政策放松传导致实体经济通常需要一定时间。

6月银行对中小企业放贷意愿指数降至近三个月最低水平，由5月的59.8降至56.1。其中，银行融资成本指数由5月的46.4略升至46.5，由此二季度平均银行融资成本指数达到46.3，高于一季度的45.4。非银行融资成本指数由5月的49.2下滑至46.0，二季度平均平均指数由一季度的47.9放缓至47.7。两项指数均低于50，表明融资成本持续下滑，但二季度银行贷款成本回落速度慢于一季度。

随着此前中央出台的多项政策放松措施陆续显现效果，我们认为受访中小企业已开始享受到信贷环境的改善。6月27日人民银行宣布新一轮降息降准措施的主要目标在于维持牛市格局，同时增加下半年经济复苏的信心并进一步降低实体经济融资成本。尤其是，此次人民银行还降低农村和小微贷款达标的部分金融机构的存款准备金率，预计这将鼓励银行增加对中小企业的放贷。我们仍然认为央行进一步降息的可能性较小，但预计年底前仍需全面降准共计1个百分点以维持充足的流动性，并伴随更多定向措施鼓励银行增加放贷。

6月份未来三个月预期指数由5月的61.2连续第三个月下滑至60.8。尽管如此，指数仍高于50表明中小企业三季度经营前景仍趋向于改善。新订单和产量前景指数表现优于其它分项指数，但较5月数据仍然出现下滑。企业融资和盈利前景指数双双放缓，支撑我们的谨慎判断。

从所在地区看，仅南方中小企业经营状况较上月出现改善，且经营业绩优于其它地区，主要得益于外部需求温和复苏推动新出口订单回升。生产和投资活动减速导致其它地区中小企业经营业绩较前几个月趋于转弱。

按行业看，销量上升、产量增加和盈利状况改善促使6月信息技术产业的经营表现领先其他行业，同时相对轻资产和对银行贷款依赖较小也是这一行业具备的优势。制造业和批发零售贸易经营状况落后于其他行业，需求低迷和产成品价格下降是主要拖累因素。（完）

(发稿 倪蔚丹；审校 杨淑祯)

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