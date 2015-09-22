焦点：中国多次降息并未惠及中小企业 贷款利率不降反升

图为安徽合肥一家工厂的电子产品组装生产线。 REUTERS/Stringer

记者 巫玛仕 编译 徐文焰/王颖

路透香港9月22日 - 吴英华(音译)是中国一家中型光盘生产商的管理人员。对他而言，业务环境从来没这么糟糕过。

问题在于，尽管中国政府努力提振经济，但他所在的公司，以及其他类似的中小型企业，面对的是更为恶劣的环境。

中小企业已经成为中国经济的心脏，为城镇就业提供了80%的工作岗位，对国内生产总值(GDP)的贡献也达到60%。但中国金融基础设施基本上是为国有企业服务的。

所以尽管中国已降息多次，以稳定受到重创的股市并扭转经济增长的减速趋势，但中小企业得到的实惠却微乎其微。凸显出中国经济的困境。

“我们干光盘这一行已经20多年了，最近的不景气是我们面对过的最大挑战，”吴先生表示。他是广东奥林磁电实业有限公司的主管。

中国人行自去年11月以来，已将基准贷款利率调降五次，共计降息1.4个百分点至4.6%。但中小企业的贷款利率却不降反升2个百分点，因为金融机构对他们的贷款意愿极低。

追踪民间借贷活动的温州指数显示，一年期及以上的贷款利率已经从11月的16%左右升至现时的18%，4月时更一度升至24%。

总体而言，由于经济放缓环境下坏账增加，由国家主导的银行业在放贷方面更为挑剔。在才公布完的第二季度财报中，中国四大银行公布的不良贷款均有所上升。

中国经济料将录得25年来最疲弱的增长。最近出炉的一系列欠佳数据表明，中国2015年很难实现7%的增长目标。

所以，只有那些愿意冒险的银行才敢借钱给最容易受到冲击的公司--中小微企业。这从央行数据中就有所反映：上半年虽然中国新增贷款总量有所上升，但投放给小企业的新增贷款同比是下降的。

“咨询贷款事宜的人大幅增加，”安德斯资产管理(香港)的联席创始人兼管理合伙人Barry Lau表示。该公司为中国成长型企业提供融资，旗下管理资产6.5亿美元。

香港毕马威会计师事务所合伙人Wilson Pang表示，中小企业可求助于非银行体系，也就是所谓的影子银行。但即便是影子银行，放款人也越来越谨慎。

“由于经济放缓，原来要求12-15%利率的，现在的要价是20-22%，甚至更高，”Pang说。

**被拒之门外**

专注中国市场的投行NSBO的政策研究分析师Oliver Barron表示，货币政策宽松的主要受益者是国有企业和地方政府融资平台。

“银行贷款业务疲弱以及表外借贷收紧，表明中小企业的贷款渠道减少，”Barron表示。

另一个抑制小企业贷款的因素是，贷款申请流程变得更加繁琐。

“合约条款比以往更加严格，审核过程也更严，”深圳一名餐厅老板Roy Wang表示。

“银行过去不用查的记录现在也要查了，比方说公司历史，以及公司和股东的财务状况，”他说。

瑞穗除日本外亚洲首席分析师Kevin Lai表示，中国的大企业要想还得起该国巨额债务的利息，整体经济就得保持8%的年增速；这还是基于贷款利率为6.5%所作的预期。小企业承受的压力可想而知。

“中小企业的贷款利率超过16%。哪家企业能有这么高的回报？它们赚得到这么多钱吗？”他说。

经济放缓使得呼吁当局进一步放松融资环境的声浪日渐高涨，但这么做未必能帮到许多小企业。

“现在的确是艰难时期，”苏州莱宝电器有限公司的市场部经理Alex Gu指出。

“对于掌握核心技术的大企业来说，或许能度过难关。但对于不少中小企业，可能就不得不走向合并之路。”(完)

(译文审校 屈桂娟)

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