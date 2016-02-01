1月渣打中国中小企业信心指数续创新低 仍期待更多刺激政策

路透上海2月1日 - 渣打银行(2888.HK)(STAN.L)最新发布报告称，1月渣打中国中小企业信心指数（SMEI）继续刷新2014年指数首次发布以来新低，因部分季节性因素，加上人民币贬值预期加重，1月中小企业实际经营活动进一步放缓；若外部需求无显着改善，2016年中央需出台更多需求刺激政策以便实现今年增长目标。

报告指出，稳定人民币汇率虽是近期政府工作重点，但渣打仍预计政府政策或将进一步放松，具体如更加扩张的财政政策和更为中性的货币政策，2016年政府出台仍有放宽信贷、降低税费等在内的定向措施用以扶助中小企业的空间。

“我们注意到2015年9-11月人民币贬值预期由峰值回落，但2015年11月到今年1月间贬值预期再次加重。这一现象表明市场信心紧随人民银行外汇干预方式的变动而变动。”渣打在报告中写道。

1月受访中小企业对人民币贬值的预期加重。超过500家受访中小企业中，47.4%预计人民币将进一步贬值，比例较去年12月的43.5%（仅次于2015年8月54.2%的峰值）有所上升；30.7%预计未来三个月人民币汇率将保持基本稳定。

渣打指出，由于当局管理资本流出并收窄在岸和离岸人民币间价差，预计近期人民币汇率或将保持平稳。放眼未来，当局将继续稳定人民币贸易加权汇率，但允美元兑人民币汇率进一步走高。

渣打报告称，1月渣打中国SMEI指数由去年12月的54.7降至54.0的历史最低位，表明中小企业实际经营活动进一步放缓。企业增长动能指数由新订单减去库存得出，1月指数亦由去年12月的7.7下滑至4.0。同时市场信心疲软且对一季度经营前景持更加谨慎的态度。

由于今年春节除夕将于2月7日来临，季节性因素导致1月中小企业销售和生产均出现放缓。生产指标和新订单指标双双下降，表明春节假期来临前市场需求减弱。未来三个月预期各分项指标中，生产和新订单指标亦出现下降，并低于对应经营现状各分项指标，反应企业信心相对疲弱和对一季度前景预期持更加谨慎的态度。

分项数据方面，1月衡量中小企业融资难度的指标由去年12月的52.9回升至54.6。但鉴于中小企业生产及投资前景仍不景气，这一反弹或仅为中国年初信贷季节性大幅增长导致的暂时性现象。

1月中小企业信用状况分项指数由去年12月的55.1降至54.4，表明企业信贷环境较去年年底进一步恶化。银行对中小企业放贷意愿由去年12月的53.3略升至54.6，与融资便利度指标上升相一致，主要由于银行业年初使用的信贷额度通常较多。然而，现金盈余指标由54.9降至51.7，去年该指标变动一直较小，潜在表明中小企业现金流开始收紧。

中小企业的银行和非银行融资成本指标均进一步下降，表明尽管政府放松政策以指导市场融资成本回落，但中小企业融资成本仍进一步上涨。鉴于经济增长减速背景下银行业不良贷款日益上升，银行对中小企业或愈发惜贷。

1月新出口订单指标由去年12月的53.4降至51.8，表明自去年圣诞销售旺季导致12月新出口订单小幅回升后，1月外部需求进一步疲软。过去数月外部需求增长落后于国内销售的增长，但由于去年四季度国内需求下降速度超过出口订单降速，供需缺口已经收窄。

渣打中小企业信心指数（SMEI）基于全国近600家中小企业的月度调查结果编制而成，为100%衡量中小企业经营状况的专项指数，衡量中小企业经营现状、信用状况和未来三个月预期等状况。指数位于50以上表明处于扩张趋势。（完）