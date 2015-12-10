中国饱受雾霾困扰 但电动汽车厂商或“因祸得福”

日本个股：佳能正考虑投资东芝芯片业务--共同社
报导没有援引任何消息来源。知情人士透露，东芝已经开始准备出售核心的芯片业务的少数股权，因该公司亟需资金以避免数十亿美元资产减记的冲击。
(本文由路透中文网编译提供)
记者 Jake Spring
路透北京12月10日 - 北京遭遇的严重雾霾天气对中国电动汽车市场却是福音，一些经销商称纯电动车的谘询量增加了近一成。
北京周一首次启动空气重污染红色预警，并因而实施机动车单双号行驶等措施。
但是，纯电动车不在限行之列。经销商和汽车厂商称，这引发了一波潜在客户对电动汽车的热烈谘询。
“考虑中，因为现在不是北京出台新政策，现在都是雾霾天儿，电动车不限行，主要是别的品牌（类型）车限行，”26岁的王超周三在比亚迪 一家经销商处查看电动汽车时说道。
王超在北京从事食品批发业务，他表示限行是他考虑电动汽车的另外一个原因，而且政府补贴能给他购买新的电动汽车省下10万元左右。
补贴和其他政府措施推动今年前10个月全国纯电动汽车销量同比大幅增加近四倍至113,810辆，中国今年有望取代美国成为全球最大的电动汽车市场。
特斯拉 和北汽集团旗下的电动汽车子公司称，空气污染促使北京谘询纯电动车的潜在顾客数量增多。
“最近雾霾这么严重大家也不愿意出门，顶多打电话问一下，”拥有数家比亚迪经销店的李辉说道。他说比亚迪e6纯电动车的谘询量增加了8-9%。
汽车制造商称，谘询量增加能否转化为实际销量还有待观察。(完)
报导没有援引任何消息来源。知情人士透露，东芝已经开始准备出售核心的芯片业务的少数股权，因该公司亟需资金以避免数十亿美元资产减记的冲击。
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