京津冀2017年PM2.5控制目标为73微克 2020年64微克--报载

特朗普宣称若当选将重新谈判《巴黎气候协议》 在海外引发不安
路透奥斯陆/华盛顿5月18日 （记者 Alister Doyle/Valerie Volcovici） - 美国共和党总统推定候选人特朗普宣称若当选将重新谈判《巴黎气候协议》，此番表态周三在海外引发不安。《巴黎协议》的支持者称，拥抱该协定符合特朗普的利益。
路透北京12月30日 - 中国日报网周三报导称，京津冀地区环保规划目标为，2017年PM2.5年均浓度应控制在73微克/立方米左右；到2020年年均浓度控制在64微克/立方米左右。
“主要污染物排放总量大幅削减，区域生态环境质量明显改善，区域城乡环境基础设施体系基本完善，”报导援引京津冀协同发展生态环境保护规划称。
京津冀地区近来接连遭遇雾霾天气，北京12月已经启动两次空气重污染红色预警，期间全市中小学与幼儿园停课、汽车单双号限行、工地被禁止作业；天津也在12月23日首次启动红色预警，境内部分高速公路被迫封闭。
国际环保组织--亚洲清洁空气中心11月16日公布报告《大气中国2015：中国大气污染防治进程》称，通过对比74个城市2013年和2014年的数据发现，中国大气防治效果已经初步显现，特别是发达城市如北京、上海，因为有更多的资金支持，政府部门人员意识较高，空气质量管理能力遥遥领先其他城市，东北、中部与西南城市群的整体能力水平还不足。
该报告认为，城市空气质量排名、与地方政府签订责任状、约谈地方负责官员，这三条在改善空气质量方面发挥了重要作用。(完)
(发稿 乔艳红; 审校 黄凯)
路透奥斯陆/华盛顿5月18日 （记者 Alister Doyle/Valerie Volcovici） - 美国共和党总统推定候选人特朗普宣称若当选将重新谈判《巴黎气候协议》，此番表态周三在海外引发不安。《巴黎协议》的支持者称，拥抱该协定符合特朗普的利益。
榜单中空气污染最严重的城市是伊朗的扎布尔（Zabol），夏季连月沙尘暴，PM2.5浓度达217。之后依次是印度的瓜里尔（Gwalior）和安拉阿巴德（Allahabad）、沙特的利雅得和阿尔朱拜勒，以及印度的巴特那（Patna）和赖布尔（Raipur）。
汤森路透基金会纽约5月9日 （记者 Sebastien Malo） - 据澳大利亚研究人员，由于海平面升高和侵蚀作用，太平洋已有五个小岛消失。该发现被认为首次从科学上证实气候变化对太平洋海岸线的影响。