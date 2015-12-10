综述：联手抗雾霾是京津冀实现一体化的重中之重

路透北京12月10日（作者 沈燕） - 京津冀一体化是中国国家发展重大战略，相较三地悬殊的经济基础，以及产业结构如何协同发展的诸多难题，眼下最重要的或许是三地如何能联手防控对抗持续不断的雾霾天气。

周四在国新办举行的京津冀协同发展情况发布会上，如何治理雾霾无疑是最受关注。在明确加快结构调整，产业转移的大格局下，加快三方之间应急机制完善，建更多的监测点外，以及在雾霾严重时联手采取应急措施，而严格执法无疑难度最大。

“在大气治理方面方方面面、上上下下都已经形成了广泛共识。共识没有问题，如果说难度的话，主要是在严格执法上。我们有些个别企业在利益面前，在检查执法的时候它可能关闭停止了，但是当你离开的时候又反复了，这种情况是存在的。”北京市常务副市长李士祥称。

中国环保部网站周二发布公告称，北京、天津、河北及周边地区已经出现空气重污染过程，北京市于8日7时起首次启动红色预警，并启动京津冀区域应急联动措施，派出的督查组已增至12个。

其后环保部公告称，虽然多地启动重污染应急预案并采取应急措施减少排放，但仍存在部分企业违法超标排放、多地散煤污染严重等问题。

李士祥表示，大气治理的问题一方面要自我主动作为，北京要主动作为，包括在防的问题上抓住四个重点，压煤、控车、减少工业污染、控制建筑工地各方面扬尘。围绕这四个重点明确了2013-2017年84项重点任务，总投资达7,700亿元人民币。

二是监测，北京在现有36个监测点上再增加一倍，同时还要增加流动监测车。三是治，首先是自己积极主动治，同时要依靠区域联防联治。四是限，限煤、限车。

**雾霾背后折射转型之痛**

事实上，中国多地爆发的持续大气污染背后折射着中国经济结构的转型之痛。河北作为京津冀三地的重化工业大省感受尤为深刻，虽然费了九牛二虎之力整治大气污染，但整治效果依旧欠佳。

河北省常务副省长杨崇勇就坦称与河北产业结构重型化和能源结构有关。“六大耗能产业，以前占我省经济总量的50%以上，高的时候占到70%，现在调整以后还占接近40%，这么大量的调整还需要一个过程。”

另外，能源结构，非化石能源用得非常少，大量的还是煤炭，占80%、90%，所以污染非常严重。

杨崇勇表示，近两年全省上下全力以赴抓污染，但是基础太薄弱，和发达国家简直不能比。2013年的时候，河北PM2.5每年的平均浓度是104，去年降到93，今年1-11月份降到71点多，这真是拿出了九牛二虎之力才达到的。

他提到，这两年河北对612家主要的电力、钢铁、水泥企业，一家一家搞脱硫脱销除尘。虽然搞了，但是还有一个问题，你搞完以后，有些企业白天看不到污染，晚上深更半夜的时候，没有执法人员的时候就要偷排。

“所以，既要治污措施，还要及时监控随时发现。我们在全国率先试验IC卡，每个企业排污的口都要安装IC卡，一个大的企业可能要安装一两百个，才能做到知道它什么时候排，排什么污染物。这个工作毕竟是刚开始搞，连找成功的经验都找不到，都得自己摸索着干。”杨崇勇的语气中也透着无奈。

此外，河北那么多发电厂要供北京和天津用电，而电厂也以燃煤为主，以及大量的实心粘土的砖瓦窑，机动车等等。

“北京已经用国五标准汽油，河北用国四标准了，我们也想用国五。在我们的郊区不是这样，我们郊区劣质油的问题非常突出，加乙醇的汽车，搞得乌烟瘴气。”杨崇勇坦称。

**京津冀一体化更像中国经济结构调整的缩影**

虽然从表面看中国正在推进的京津冀协同发展更像一个大的区域发展规划，但将其上升至重大国家战略层面，更像是中国调整经济结构的探索，也打破了地方政府一亩三分地的调控管理思维。

“关于交通问题，在协同发展之前真的是各干各的。举一个例子，河北有一条京台路--从北京到台湾的这条路，我们河北的早就通了，到了廊坊的永清，对面就是一堵墙；北京那边还是牛羊成群，有树，农田还是那样，体现出的就是各干各的。”杨崇勇称。

但是协同发展之后，情况发生很大的改变，共同按照一张图来做。比如高速公路方面和省道方面，按一张图看，先干哪几条后干哪几条，大概三到五年之内，北京、天津原来的“断头路”有20-30条，这三到五年之内可以全部打通。

对北京而言，解决大城市病无疑是首要任务。李士祥提到，坚持首都城市战略定位，把有序疏解北京非首都功能、优化提升首都核心功能、解决北京“大城市病”问题作为首要任务。

河北作为京津冀三地经济实力最弱者，协同发展无疑也让其受益最多，更寄望通过2022年北京和张家口携手举办冬奥会加快河北经济转型。

“怎么样借助冬奥会提升这里的产业发展水平，改善这里的城乡面貌。比如我们现在就非常关注欧美发达国家，滑雪具生产都被他们垄断了，一套滑雪服几千块都要从他们那里买，我们国家的滑雪服需要很好地发展。另外滑雪具，滑板，我们还不能生产。我们也想借这个机会引进，和国外滑雪具、滑雪服厂商合作。”杨崇勇称。（完）