中国四大行7月新增贷款环比多增300亿--报载

路透上海8月3日电---上海证券报周五报导,中国四大国有银行--工商银行(1398.HK)(601398.SS)、农业银行(601288.SS)(1288.HK)、中国银行(3988.HK)(601988.SS)和建设银行(0939.HK)(601939.SS)7月新增人民币贷款约2,200亿元,环比多增300亿元左右.

报导引述消息人士称,四大行信贷投放环比回升的态势在前半个月即有体现,7月前半个月四大行信贷投放500亿元左右,基本是6月同期的两倍.

不过四大行7月新增信贷数据所体现出来的结构改善并不如预期乐观,比如7月再度延续以往规律,在月末最後几日,新增贷款以几百亿的规模大幅增长,票据再度占据一定规模.

此外,虽然部分国有大行分行对一些稳增长项目已经开始放款,但各行并未就稳增长形成一致步调,也未有针对性部署,这是信贷结构改善不如预期的原因之一.

中国6月新增人民币贷款9,198亿元,基本符合预期,但中长期贷款占比环比略降,意味企业信贷需求仍未见起色.这或印证央行此前一个月内两度降息,正是剑指进一步刺激有效信贷需求,并稳定实体经济增长.(完)

--发稿 边竞; 审校 张喜良

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