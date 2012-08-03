中国四大行7月新增贷款环比多增300亿--报载

永达汽车与一嗨租车战略合作 二手车业务成初期合作重点
路透上海2月16日 - 中国领先的乘用车经销及服务提供商永达汽车周四与国内领先租车品牌一嗨租车签署战略合作协议，双方将在新车采购、售后服务、二手车销售、汽车金融等方面展开多层次合作，二手车业务将是初期双方合作的重点。
路透上海8月3日电---上海证券报周五报导,中国四大国有银行--工商银行(1398.HK)(601398.SS)、农业银行(601288.SS)(1288.HK)、中国银行(3988.HK)(601988.SS)和建设银行(0939.HK)(601939.SS)7月新增人民币贷款约2,200亿元,环比多增300亿元左右.
报导引述消息人士称,四大行信贷投放环比回升的态势在前半个月即有体现,7月前半个月四大行信贷投放500亿元左右,基本是6月同期的两倍.
不过四大行7月新增信贷数据所体现出来的结构改善并不如预期乐观,比如7月再度延续以往规律,在月末最後几日,新增贷款以几百亿的规模大幅增长,票据再度占据一定规模.
此外,虽然部分国有大行分行对一些稳增长项目已经开始放款,但各行并未就稳增长形成一致步调,也未有针对性部署,这是信贷结构改善不如预期的原因之一.
中国6月新增人民币贷款9,198亿元,基本符合预期,但中长期贷款占比环比略降,意味企业信贷需求仍未见起色.这或印证央行此前一个月内两度降息,正是剑指进一步刺激有效信贷需求,并稳定实体经济增长.(完)
--发稿 边竞; 审校 张喜良
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