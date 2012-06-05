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中国财经 | 2012年 6月 5日 星期二 09:27 BJT

四大行5月新增信贷逾2,500亿--报载

路透上海6月5日电---据中国证券报报导,中国四大国有银行--工商银行(1398.HK)(601398.SS)、农业银行(601288.SS)(1288.HK)、中国银行(3988.HK)(601988.SS)和建设银行(0939.HK)(601939.SS)--5月新增信贷约2,530亿元人民币.

报导援引分析人士预计,金融机构5月新增信贷约为7,000亿元,票据贴现占比仍较高.

分析人士并指出,尽管四大行5月前20天信贷投放速度偏慢,但是再次上演"前低後冲".在5月下旬,四大行投放信贷将近2,200亿元.

报导援引并银行业人士称,按照此前惯例为"3、3、2、2"季度信贷投放节奏,第二季度金融机构新增信贷应为2.4万亿元左右.由於4月和5月金融机构信贷投放可能不足1.5万亿元,预计银行在6月信贷投放意向料愈发强烈.

进入二季度,中国经济下行压力加大,企业有效贷款需求不足.政府於5月中旬起陆续采取降低存款准备金率、启动重大投资项目等稳增长措施.

汤森路透中国固定收益市场展望调查显示,受访金融机构对中国央行降息的预期有所升温.(完)

--发稿 刘昕; 审校 黄凯

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