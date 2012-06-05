四大行5月新增信贷逾2,500亿--报载

路透上海6月5日电---据中国证券报报导,中国四大国有银行--工商银行(1398.HK)(601398.SS)、农业银行(601288.SS)(1288.HK)、中国银行(3988.HK)(601988.SS)和建设银行(0939.HK)(601939.SS)--5月新增信贷约2,530亿元人民币.

报导援引分析人士预计,金融机构5月新增信贷约为7,000亿元,票据贴现占比仍较高.

分析人士并指出,尽管四大行5月前20天信贷投放速度偏慢,但是再次上演"前低後冲".在5月下旬,四大行投放信贷将近2,200亿元.

报导援引并银行业人士称,按照此前惯例为"3、3、2、2"季度信贷投放节奏,第二季度金融机构新增信贷应为2.4万亿元左右.由於4月和5月金融机构信贷投放可能不足1.5万亿元,预计银行在6月信贷投放意向料愈发强烈.