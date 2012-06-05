四大行5月新增信贷逾2,500亿--报载

中国逐步提高外资持有境内证券期货经营机构的股比上限--证监会副主席
路透北京2月26日 - 中国证监会副主席方星海周日表示，将采取措施促进境外机构以合资方式参与中国国内证券期货市场发展，包括逐步提高境外投资者持有境内证券期货经营机构的股比上限，并愿意和MSCI共同讨论中国A股纳入MSCI新兴市场指数相关事宜。
路透上海6月5日电---据中国证券报报导,中国四大国有银行--工商银行(1398.HK)(601398.SS)、农业银行(601288.SS)(1288.HK)、中国银行(3988.HK)(601988.SS)和建设银行(0939.HK)(601939.SS)--5月新增信贷约2,530亿元人民币.
报导援引分析人士预计,金融机构5月新增信贷约为7,000亿元,票据贴现占比仍较高.
分析人士并指出,尽管四大行5月前20天信贷投放速度偏慢,但是再次上演"前低後冲".在5月下旬,四大行投放信贷将近2,200亿元.
报导援引并银行业人士称,按照此前惯例为"3、3、2、2"季度信贷投放节奏,第二季度金融机构新增信贷应为2.4万亿元左右.由於4月和5月金融机构信贷投放可能不足1.5万亿元,预计银行在6月信贷投放意向料愈发强烈.
进入二季度,中国经济下行压力加大,企业有效贷款需求不足.政府於5月中旬起陆续采取降低存款准备金率、启动重大投资项目等稳增长措施.
汤森路透中国固定收益市场展望调查显示,受访金融机构对中国央行降息的预期有所升温.(完)
--发稿 刘昕; 审校 黄凯
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透北京2月26日 - 中国证监会副主席方星海周日表示，将采取措施促进境外机构以合资方式参与中国国内证券期货市场发展，包括逐步提高境外投资者持有境内证券期货经营机构的股比上限，并愿意和MSCI共同讨论中国A股纳入MSCI新兴市场指数相关事宜。
路透北京2月26日 - 中国证监会副主席李超周日表示，今年将加强监管守住不发生系统性金融风险的底线。要以规范投行类业务为抓手，全面落实承销保荐责任，提升中介机构自身质量和服务质量，切实服务好实体经济。并不断丰富金融产品，更好服务广大居民财富管理。
路透北京2月26日 - 中国央行副行长潘功胜日前表示，目前境外投资者投资占中国债券市场比重约1.2%，还有很大增长潜力；下一步，央行将继续积极推进完善各项配套政策安排，为境外投资者提供更加友好、便利的投资环境。