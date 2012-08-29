股权纠纷升级 申花可能卖掉德罗巴与阿内尔卡

由於中超俱乐部上海申花的股权纠纷升级，两名大牌外援德罗巴与阿内尔卡可能会被售出。握有28.5%股权的申花俱乐部主席朱骏表示，如果得到更多股权的要求不能被满足，他将只按持股比例支付球队的日常支出，或将影响球员工资。据报导这两位球星的周薪均为30万美元左右。