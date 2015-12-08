足球学校和入股外国足球俱乐部：中国实现世界杯荣耀之路

广州恒大淘宝足球俱乐部的足球学校中，学生们正在课前热身，12月4日摄于广东清远。 REUTERS/Tyrone Siu

路透香港/上海12月6日（记者 Clare Jim/Adam Jourdan） - 广州恒大淘宝足球俱乐部的足球学校有近3,000名学生，11岁的王世杰是其中之一。他想进入国家队，实现中国赢得世界杯的梦想。

在中国各地类似的足球学校里，很多年轻的运动员正在接受培训。中国队在209个国家足球队中排名第84位。

“当我加入国家队，我会尽我的力量去令国家赢得世界杯，”穿着金黄色球鞋和黄色运动衫的王世杰在训练间隙对路透说道。这个足球学校拥有50个标准足球场和来自欧洲皇家马德里队的教练。

中国国家主席习近平是足球迷。国家支持的华人文化产业投资基金上周斥资4亿美元入股英超曼城队，这是中国在体育领域的最大一笔海外投资。

此次入股将有助于曼城队进入迅速增长的中国体育和娱乐市场，同时也让中国获得场内外的国际足球知识。

“中国政府想做出声明，”为中国投资者和西方俱乐部进行撮合的Blackbridge Cross Borders董事长Alexander Jarvis表示。

Jarvis称，他正在撮合六笔中国企业寻求入股欧洲俱乐部的交易，包括英国、德国和西班牙的俱乐部；2016年中国的投资可能更大，往往包括位于中国的足球学校或培训基地。

“几乎每个与中国签署协议的俱乐部都会有一个足球学校。这是习近平长期的世界杯梦想，打基础正是他们想要做的。”

广州恒大的教练是曾率领巴西队获得世界杯冠军的斯科拉里。广州恒大获得了2015年亚冠冠军，但中国国家队离世界杯还很远，即使是在亚洲也面临日本队和韩国队等强劲对手。

中国队只在2002年打入过世界杯决赛圈，但在小组赛中即遭淘汰，一球未进，失九球。

中国队上月与香港队打成0-0，进入2018年世界杯决赛圈的希望遭到打击。

没有证据表明投资海外足球俱乐部对提高任何一支亚洲足球队的水平有帮助。新加坡、马来西亚、泰国、印度和中国的商人都拥有欧洲足球俱乐部的股份。

但体育公司高管称，如果投资有助于提升中国足球的基础，这可能有助于中国获得世界杯主办权。世界杯主办国球队将直接进入决赛圈。

对于俱乐部而言，中国在球迷、商品销售和电视观众等方面还是一个尚未触及的巨大市场。

中国计划到2025年令其体育市场增长达5万亿人民币（7,820亿美元）规模，约为现有规模的五倍，其中足球将占到很大比重。

这对于想进入中国本土媒体发布、商业赞助和商品销售领域的特许经营商而言是一个好消息，阿迪达斯和耐克等体育用品公司也是有羹可分。（完）