路透北京2月6日 - 中国公安部治安管理局副局长华敬锋周五称，中国将打击海外赌场吸引中国公民出境赌博。这可能对澳门和亚洲国家的赌博公司造成冲击。

华敬锋指出，经过这几年的打击，黄赌问题得到了有力遏制，但不可能一下子彻底解决。

“国外一些国家把我们国家当做一个大市场，已经侦办了一系列案件。”华敬锋对记者说道。

“我们周边不少国家都有赌场，他们在中国设立了一些办事机构，吸引、招揽中国公民出境赌博，这也是打击的重点。”

他没有就此做详细说明。

中国开展的反腐运动导致出手阔绰的中国赌客远离澳门。去年，澳门的博彩收入跌至2001年以来的低点。

亚洲赌场运营商大力吸引中国赌客，很多企业依赖澳门或中国大陆的中介招徕高端赌客。

中国不允许博彩公司在大陆发布博彩广告，这些公司则通过推销内设赌场的度假服务绕过监管。

华敬锋还表示，少数党员干部甚至人民警察涉黄涉赌，充当“保护伞”，在打黄赌工作中失职渎职。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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