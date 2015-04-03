随着社保基金投资范围和比例的提高 总体收益率会提高--财政部

路透北京4月3日 - 中国财政部副部长王保安周五表示，随着社保基金投资范围和投资比例的提高，总体收益率会提高。

他在国新办政策例行吹风会上并称，养老基金出现缺口是可能的，后续会有一系列制度安排确保老有所养。

中国全国社保基金理事会此前公告称，社保基金2014年基金权益投资收益额1,392亿元人民币，投资收益率11.43%，超过同期通货膨胀率。自社保基金会成立至去年末，基金累计投资收益额5,580亿元，年均投资收益率8.36%。

中国国务院周三常务会议决定，适当扩大全国社会保障基金投资范围，其中包括，把社保基金债券投资范围扩展到地方政府债券，并将企业债和地方政府债投资比例从10%提高到20%。