随着社保基金投资范围和比例的提高 总体收益率会提高--财政部

4月末中国外储连三月回升至3.03万亿美元 跨境流动续向均衡收敛
路透北京5月7日 - 中国央行周日公布，中国4月末外汇储备为30,295.33亿美元，环比增加204.45亿美元，为连续第三个月回升，主因期内非美货币总体相对美元升值，中国跨境资金流动继续向均衡状态收敛。
路透北京4月3日 - 中国财政部副部长王保安周五表示，随着社保基金投资范围和投资比例的提高，总体收益率会提高。
他在国新办政策例行吹风会上并称，养老基金出现缺口是可能的，后续会有一系列制度安排确保老有所养。
中国全国社保基金理事会此前公告称，社保基金2014年基金权益投资收益额1,392亿元人民币，投资收益率11.43%，超过同期通货膨胀率。自社保基金会成立至去年末，基金累计投资收益额5,580亿元，年均投资收益率8.36%。
中国国务院周三常务会议决定，适当扩大全国社会保障基金投资范围，其中包括，把社保基金债券投资范围扩展到地方政府债券，并将企业债和地方政府债投资比例从10%提高到20%。
(发稿 侯向明； 审校 曾祥进)
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路透北京5月5日 - 中国证监会周五称，地方各类交易场所的问题仍然很大，风险较为突出，形势不容乐观。通过半年时间集中整治规范，基本解决地方各类交易场所存在的违法违规问题和风险隐患。
路透上海5月6日 - 中国证监会周五晚间公告称，当日核准新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过46亿元人民币。