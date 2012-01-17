中国南方某省千亿元养老基金获准转交社保基金运营--报载

万达集团与中国银联联合推进支付创新 打造线上线下融合
路透北京3月2日 - 中国大型民企--万达集团周四宣布，与中国银联联合推进支付创新和大数据应用，并共同实施风险防范；未来双方将共同推进交易与服务场景智能化，通过全生态的“实体云服务”，打造线上线下融合。
路透上海1月17日电---酝酿已久的地方养老金入市终现突破.中国证券报周二报导,南方某省已经获准将1,000亿元人民币基本养老基金转交全国社保基金理事会运营,一季度将开始投资.
报导指出,目前全国社保基金资产规模约8,000亿元,新投入运营的千亿元将扩大社保基金投资规模.分析人士称,出於养老资金保值增值的需要,这1,000亿元资金将首要投资固定收益资产,也有相当比例投资股市.
从目前全国社保基金投资运营资产的结构来看,粗略估计投向股市的比例可能在30%-40%.
报导并引述有关人士指出,目前这项业务仅在一省获得推进,未来是否有更多省份跟进,是转交社保基金还是成立专门机构运营,都需要继续研究.
中国全国社会保障基金理事会理事长戴相龙日前表示,未来应制定基本养老保险投资管理条例,允许一定比例的地方社保养老金用於股票和直接投资.
他随後在阐述"养老金入市"观点时指出,养老金投资股市,应坚持长期投资、价值投资、责任投资,客观上有利於股市稳定,而不是被动托市、救市.(完)
--发稿 边竞; 审校 乔艳红
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路透北京3月2日 - 针对欧盟对中国光伏产品反倾销反补贴措施延长实施18个月，同时主动发起期中复审调查以逐步降低措施水平。中国商务部贸易救济调查局局长王贺军发表谈话称，希望欧委会及早彻底终止光伏双反措施，避免对恢复光伏正常国际贸易设置障碍。
路透北京3月2日 - 中国股市沪综指周四震荡收跌。分析师指出，今日大盘震荡下行，临近尾市加速下跌，盘中个股跌多涨少，此前累积涨幅较大的农林牧渔板块领跌，而大盘蓝筹金融板块则成为护盘主力，“两会”临近市场情绪偏谨慎，料期间大盘将以横盘整理为主。