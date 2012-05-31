社保基金和民间资本进入西气东输三线工程项目

路透北京5月31日电---在稳增长和放开民间投资背景下,中石油集团西气东输三线工程引入社保基金等全民和民间资本,周三签署项目投资人合作框架协议,成为国内向社会资本开放的最大项目.

新华社报导称,签署方还包括宝钢集团、城市基础设施产业投资基金等.其中後者由全国工商业联合会发起,集中代表民间多方出资人利益,各民间资本均可通过该平台进入中石油等能源基础设施领域.

此外,项目还吸引了中国工商银行(1398.HK)(601398.SS)募集的私人理财资金进入.

报导称,西气东输三线工程投资规模超千亿元人民币;此次签约是中国首次将全民资本和民间资本按照同等条件、同等待遇、同时引入国家重点工程项目.但并未透露各投资方的出资比例.

报导引述国务院发展研究中心产业经济部部长冯飞评论,此次合作更应关注的是全国社保基金和民营资本进入後,投资者的利益如何得到保护.

"应考虑建立能够切实保护投资者利益的长效机制.未来在这方面如果能取得好的进展,才是更加重要的,"他说.

上周五,社保基金已向新设立的投资组合拨付百亿元人民币资金,已经开始建仓,周期约一个月,主要投向具备长线投资价值的蓝筹股.此番在原材料尤其是钢材价格处於低谷时进入重大能源项目投资,有利於提高项目收益.

在经济下行压力加大背景下,上周的国务院常务会议确立"稳增长"政策基调,随後扩大投资,刺激消费,放开民间投资等政策相继出台.交通运输部、铁道部、国资委、证监会和银监会都已经纷纷出台鼓励和引导民间投资的相关实施意见.

西气东输三线是国家能源重大骨干管网工程,其中干线西起新疆霍尔果斯口岸,东至福建省福州市,全长5,000多公里,设计输气量每年300亿立方米,气源来自中亚国家,预计2015年全线投产.

中石油集团是中国石油(0857.HK)(601857.SS)的母公司.(完)

--发稿 李然; 审校 乔艳红

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