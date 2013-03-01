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路透中文国际短讯 | 2013年 3月 1日 星期五 14:05 BJT

中国社保基金近12年年均收益率为8.4%--高层

中国证券报周五报道，全国社保基金理事会副理事长王忠民表示，全国社保基金理事会12年来的年均收益率为8.4%。目前社保基金总规模为1万亿元，随着养老需求的扩大，未来规模应至少扩大至10万亿元。路透
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