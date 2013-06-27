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路透中文国际短讯 | 2013年 6月 27日 星期四 15:25 BJT

中国全国社保基金去年盈利647亿元

中国证券报周四报道，2012年全国社保基金权益投资收益额646.59亿元，投资收益率7.01%，创近三年新高，其中交易类资产一举扭转2011年亏损态势。全国社保基金理事会发布的年报显示，去年该基金的业绩远好于同期A股市场的涨幅。路透
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