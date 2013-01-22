社保基金携手信托 资产托管机构有望进一步扩容--报载

路透北京1月22日 - 中国社保基金在资产收益保障和投资多元化方面正努力进行尝试和探索.中国证券报周二援引业内人士透露,目前全国社保基金与信托公司的合作正在推进,社保基金的资产托管机构有望进一步扩容,未来双方还有望签署资产管理协议,拓展在资产管理方面的合作.

"信托公司如果能获得托管人资格,不仅对自己是有效的增信,而且还能接触到更多的其他项目,对提高自身投资水平也有很大帮助,"中证报援引建信信托的人士称.

全国社保基金理事会近日已经与建信信托签署合作协议,社保基金委托的20亿元人民币进入信托专户用于湖南省保障房项目.另据建信信托人士介绍,公司还有一些储备项目和投资方式期待与全国社保基金合作,此次开展保障房项目的合作只是开始.

报导中有关人士并透露,除争取成为社保基金托管人外,信托公司还希望在资产管理方面打开局面.除建信信托外,包括华润信托、泰康资管等在内的机构正在与社保基金联系,寻求在养老金管理、资产组合管理等方面的合作.

目前全国社保基金有18家资产管理人和4家国内银行托管人,众多未获得管理人和托管人资格的机构正积极与社保基金联系开展深度合作,其中既有信托公司,也有保险公司.

从近期全国社保基金披露的投资项目看,其以信托贷款方式开展的投资有所增加.例如入股国电电力、参与无锡保障房项目、与中石油开展管道运输项目,另有一些地方综合改造项目正在推进中.

截至目前,全国社保基金通过信托贷款等方式投向保障房的资金超过200亿元,与信托公司合作开展保障房投资成为社保基金提升自身运作稳定性和收益性的重要渠道.

报导援引全国社保基金有关人士表示,今后社保基金将继续加大对实体经济的支持力度,在具体的项目和区域上进行较大规模、有影响的投资,进而支持经济发展,提升自身投资水平.(完)

(发稿 乔艳红; 审校 黄凯)

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