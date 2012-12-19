社保基金去年底结余同比增长34%--财政部

路透北京12月19日 - 中国财政部公布的数据显示,全国社会保险基金2011年末的滚存结余为29,818亿元人民币,同比增长34%.2011年的收支结余为6,881亿元.

实现社会养老保障收支的长期平衡,对中国未来的养老体系甚至社会安定至关重要.此前中国全国社保基金理事会理事长戴相龙曾表示,应加大国有资产划拨力度,以扩大全国社会保障储备基金,应对人口老龄化高峰养老金收支缺口.

周二刊登在财政部网站上的统计表显示,2011年全国社会保险基金总收入25,758亿元人民币,同比增长34%;总支出18,877亿元,增长26%.

其中企业职工基本养老保险基金收入15,435亿元,增长27%;2011年收支结余4,032亿元,年末滚存结余18,341亿元.

2011年的居民社会养老保险基金收入1,342亿元,增长190%,年末滚存结余1,351亿元;居民基本医疗保险基金收入2,614亿元,增长58%,年末滚存结余1,350亿元.

为补充社保基金,中国证监会主席郭树清此前表示,建议划拨更多国有资产到社保基金,包括金融国有资产,比例可提高到30-50%.

2011年社保基金会管理的基金资产总额为8,688.20亿元.戴相龙本月稍早指出,2013年的A股市场会比今年好,应把握时机,审慎投资,适当增加股票投资.(完)

欲浏览更多详情,请点选财政部网站(here)

(发稿 谢衡; 审校 屈桂娟)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。