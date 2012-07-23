央企上半年净利下降16.4%--国资委

中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表--3月3日
路透3月3日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周五收市价及比价:(本地时间16:15时，1港元=0.88925人民币)
路透北京7月22日电---经济持续减速继续拖累中国大型企业盈利.国务院国有资产监督管理委员会公布,今年上半年中央企业累计实现净利润3,870.0亿元人民币,同比下降16.4%.
国资委此前数据显示,一季度中央企业累计实现净利润1,813.7亿元人民币,同比下降了13.6%,表明二季度央企盈利出现了进一步下滑.
国资委网站周五刊登新闻稿并称,上半年央企累计实现营业收入105,679.0亿元,同比增长9%;上交税费总额10,167.1亿元,同比增长16.4%.
新华社报导称,从中央企业所处的行业来看,与国际市场高度接轨的航运、钢铁等行业的企业经营效益出现明显下降,但也不乏业绩突出者,如国家开发投资公司实现了营业收入和利润水平同比均上升14%的较好水平.
2011年中国央企累计实现净利润9,173.3亿元,同比增长6.4%.据此测算,去年全年央企净利增速虽较前11个月提高约3个百分点,但较2010年的42.8%增速仍大幅下滑. (完)
--发稿 李然; 审校 曾祥进
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透3月3日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周五收市价及比价:(本地时间16:15时，1港元=0.88925人民币)
路透上海3月3日 - 中国股市沪综指周五连两日收跌。分析师指出，美联储升息预期打压国际大宗商品价格，国内周期股普遍走弱；而深市创业板龙头股乐视网破位下跌，亦打击市场人气。大盘跳空低开后，一直低位徘徊，成交萎缩。
路透北京3月3日 - 当被问及中国央行未来是否会继续“随行就市”上调逆回购利率时，央行副行长易纲周五表示，利率的波动是市场供求关系决定的，而且总体来说国内的利率非常稳定。