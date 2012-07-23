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中国财经 | 2012年 7月 23日 星期一 09:32 BJT

央企上半年净利下降16.4%--国资委

路透北京7月22日电---经济持续减速继续拖累中国大型企业盈利.国务院国有资产监督管理委员会公布,今年上半年中央企业累计实现净利润3,870.0亿元人民币,同比下降16.4%.

国资委此前数据显示,一季度中央企业累计实现净利润1,813.7亿元人民币,同比下降了13.6%,表明二季度央企盈利出现了进一步下滑.

国资委网站周五刊登新闻稿并称,上半年央企累计实现营业收入105,679.0亿元,同比增长9%;上交税费总额10,167.1亿元,同比增长16.4%.

新华社报导称,从中央企业所处的行业来看,与国际市场高度接轨的航运、钢铁等行业的企业经营效益出现明显下降,但也不乏业绩突出者,如国家开发投资公司实现了营业收入和利润水平同比均上升14%的较好水平.

2011年中国央企累计实现净利润9,173.3亿元,同比增长6.4%.据此测算,去年全年央企净利增速虽较前11个月提高约3个百分点,但较2010年的42.8%增速仍大幅下滑. (完)

--发稿 李然; 审校 曾祥进

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