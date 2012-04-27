1-3月工业企业利润降幅收窄 传递经济趋暖信号

* 1-3月规模以上工企利润同比降1.3%,降幅较前两月降幅5.2%收窄

* 3月份规模以上工业企业利润由降转升,传递经济回暖乐观信号

* 1-3月私企利润同比增22.4%,国企同比却下降12.4%

路透北京4月27日电---尽管一季度中国经济增速下滑,但国家统计局周五公布1-3月规模以上工企利润同比降幅较前两月收窄,且3月份由降转升,传递出中国经济趋於回暖的信号,也为中国经济下滑尚不足忧提供依据.

在41个工业大类行业中,27个行业利润同比增长,其中14个行业增幅比1-2月份提高;11个行业同比下降,其中8个行业降幅比1-2月份收窄.

"与前两个月相比,3月份规模以上工业企业利润由降转升,主要原因是工业产销增速均有所回升;价格变动对利润增长的下拉作用有所减弱;工业企业营业外净收入由前两个月同比下降转为大幅增长."国家统计局网站刊登其工业司经济效益处处长何平的解读.

统计局周五发布数据,1-3月全国规模以上工业企业利润同比下降1.3%,至10,449亿元人民币;3月当月实现利润4,389亿元,同比增长4.5%,其中国有及国有控股企业当月实现利润1,382亿元,同比下降0.7%.

这一偏暖的数据也成为预期中国经济有可能一季度触底,二季度有望探底回升乐观预期提供支持,或许使得政策并不会出於稳增长目的而松动过急.

"一季度的经济数据比较让人纠结."中国国家信息中心高级经济师祁京梅称,虽然物价涨幅超过预期,但信贷增长和企业利润数字又让人宽慰,尤其是企业利润数,体现实体经效益,虽然前三个月仍然下降,但降幅明显收窄,且3月份由负转正,体现正面效应.

1-3月份,规模以上工业企业主营业务收入同比增长14.1%,虽然增幅比1-2月份提高0.7个百分点,但仍比上年全年大幅回落13.1个百分点;全国规模以上工业企业实现利润10,449亿元,同比下降1.3%.

何平则概括称,1-3月份工业利润同比下降主要原因包括价格因素制约利润增长,产品销售增长乏力,造成本增加以及期间费用增速居高不下.

初步测算,1-3月份,因价格因素,工业企业利润净减少1,016亿元,约拉动规模以上工业企业利润下降9.3个百分点.

**国企利润续降,私企利润上升**

刊登在统计局网站上新闻稿称,国有及国有控股企业实现利润3,172亿元,同比下降12.4%;集体企业实现利润178亿元,同比增长16.8%;股份制企业实现利润5,959亿元,同比增长0.4%.

同期,外商及港澳台商投资企业实现利润2,515亿元,同比下降12.6%;私营企业实现利润3,264亿元,同比增长22.4%.

持续下降的国企利润与大幅增长的私企利润,似乎与当前民营经济生存艰难的大环境并不匹配.

对此,祁京梅就解释称,由於亏损和下降的行业中国企是主力,所占份额较大,因而影响到国企的整体赢利状况,而私营企业经营比较灵活,在消化成本上升等方面较国企有优势,因此看似不匹配的数据也是事出有因.

统计局称,在41个工业大类行业中,27个行业利润同比增长,11个行业同比下降,1个行业由同期亏损转为盈利,1个行业由同期盈利转为亏损,1个行业亏损同比增长.

何平指出,国有及国有控股、外商及港澳台商投资企业利润下降较快.国有及国有控股企业主要受石油加工炼焦及核燃料加工业、黑色金属冶炼及压延加工业、化学原料和化学制品制造业利润大幅下滑影响;外商及港澳台商投资企业因外向型产品占比较高,受国际市场疲软、人民币升值和成本上升等影响严重.

中国去年全国规模以上工业企业实现利润54,544亿元,同比增长25.4%.持续进行的宏观调控和经济结构调整致今年1-2月中国工业企业利润同比出现近两年半来首降.统计局数据显示,1-2月全国规模以上工业企业利润同比下降5.2%,至6,060亿元人民币.(完)

更多细节,请点选统计局网站(www.stats.gov.cn)

--发稿 沈燕/张胜男; 审校 屈桂娟

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