中国部分产能过剩的领域国企兼并重组将明显加快--中信

路透北京9月14日 - 中国中共中央和国务院近日发布了《关于深化国有企业改革的指导意见》，中信证券最新发布报告认为，指导意见的出台明确了改革预期，后续各项相关改革措施将积极跟进。地方国企改革预计也将快速跟进，改革的实质性推进将会明显加快。

报告认为，意见提出主业处于充分竞争行业的商业类国有企业原则上都要实行公司制股份制改革，实现股权多元化，并着力推进整体上市，国企兼并重组将明显加快，尤其在部分产能过剩的领域，市场集中度将进一步提升以淘汰落后产能。

以下为报告要点摘录：我们点评如下：

点评：出台总纲明确改革预期。中共中央和国务院《关于深化国有企业改革的指导意见》是国有企业改革的总体纲领和顶层设计，意味着国企改革1+X方案拉开序幕。总体性纲领的出台，意味着国企改革的方向和方式得到确定，国企改革预期明朗。

后续各项相关改革措施将积极跟进。随着《关于深化国有企业改革的指导意见》颁布，相关的后续改革措施也有望出台。从不同的管理职能部门来看，相关部委的改革意见预计将陆续出台，从出资人、监管者、国企分类、员工激励等各方面提出改革意见。

随着中央各项改革指导意见的出台，地方国企改革预计也将快速跟进，改革的实质性推进将会明显加快。实际上，地方的改革方案也在形成，中央的方案出台后，地方的改革措施出台的时滞料将很短。

资本市场将是国企改革重要载体。资本市场是完善现代企业制度、实现国有资本流动的重要载体，将成为推进国企改革的重要战场。一方面，为了完善现代企业制度，要推进公司制股份制改革，“大力推进国有企业改制上市，创造条件实现集体公司整体上市”；另一方面，意见指出“支持企业依法合规通过证券交易、产权交易等资本市场，以市场公允价格处置企业资产，实现国有资本形态转换”，以实现国有资本自由流动优化配置。

产权改革、行业分类和现代企业制度三个层面全面推进。在所有制层面，将大力发展混合所有制经济，引入非国有资本参与国有企业改革，同时鼓励国有资本以多种方式入股非国有企业。

在行业层面，通过界定功能、划分类别来分类推进改革，意见提出将国有企业分为商业类和公益类，主业处于充分竞争行业的商业类国有企业原则上都要实行公司制股份制改革，实现股权多元化，并着力推进整体上市，重点考核经营业绩指标、国有资产保值增值和市场竞争力；主业处于关系国家安全、经济命脉行业的商业类国有企业要保持国有控股地位；公益类企业可采取国有独资形式，重点考核成本控制、产品服务质量、营运效率和保障能力。

在微观运营层面，要完善现代企业制度，健全公司法人治理结构，推进董事会建设，落实一人一票表决制度，解决“一把手”说了算的问题；实施市场化的企业薪酬分配制度，对任命的国企领导人员，合理确定基本年薪、绩效年薪和任期激励收入。

国企兼并重组将明显加快。《指导意见》明确了此次国企改革的重要方向是由“管人”向“管资本”转变，以“管资本”推动国有资本优化配置，“发挥国有资本投资、运营公司的作用，清理退出一批、重组整合一批、创新发展一批国有企业”，国企兼并重组将明显加快，尤其在部分产能过剩的领域，市场集中度将进一步提升以淘汰落后产能。（完）

(发稿 张晓翀；审校 曾祥进)

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