中国欲放松对部分国企的控制，吸引民资发挥市场作用

(本文由路透中文网编译提供)

路透北京11月5日 - 中国将发布旨在利用市场力量改善国企效率的计划文件，但不会过于放松对经济的掌控。

中国国家主席习近平一年前曾呼吁采取措施实施国企股权多元化改革并提升管理水平。了解这项计划的官员表示，文件将新提出适用全国的原则，吸引民间资本，让管理层拥有更大自由度，减少政府干预。

该文件料在几周内公布，但不会提到私有化和去除市场管制等影响深远的措施。北京当局不希望其在经济领域的支配能力受到挑战。

“中国政府希望提高国企效率，但是喜欢国家资本主义，”前万穗小额贷款公司董事长、前瑞银投资银行中国区副总经理张化桥表示。他没有见过上述改革文件。

“这是一小步，”他形容改革计划称。

国资委研究中心主任楚序平表示，这些措施有重大意义。

“这次改革，不是要更多保护国有企业，而是要通过改革，让市场发挥决定性作用，使所有企业平等一律竞争，”他说道。

中国在竭力维持经济较快增长，改善国企效率至关重要。

汇丰中国首席股票策略师孙瑜指出，地方国企的净资产收益率(ROE)不足5%，央企约为10%，而在香港上市的民营企业为15%左右。

“在业绩和运行效率上还差很远，”孙瑜说道。

文件将通过任命独立的公司管理层和董事会成员来鼓励政企分离，他们将对独立的国家资产管理者负责。

文件还将鼓励国企向财务投资者和民间投资者出售股权，特别是竞争最激烈的行业；但战略行业仍大体是例外的，尤其不会对外资开放。

北京大学经济学教授、国资委顾问张春晓表示，涉及国家安全的行业当然不会开放，公用事业等公共服务行业将有限地放开。

张春晓指出，中国政府正在考虑出台仅限于对内资开放的战略行业和企业的“负面清单”。

尽管存在上述投资限制，普华永道企业购并私募基金主管合伙人刘晏来表示，外国私募股权基金和直接投资者正在关注这方面的发展。

“国企改革将给包括国内和民间资本在内的各类型资本提供巨大机会，”刘晏来说。(完)